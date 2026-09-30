قتلى وجرحى بضربات روسية على كييف

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قُتل شخصان وأصيب 4 آخرون في ضربات روسية استهدفت العاصمة ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، وفق ما أعلنت السلطات، فيما دوّت عشرات الانفجارات في أنحاء عقب تحذير من هجوم بصواريخ بالستية.وتتعرّض كييف لهجمات متزايدة بالطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية، مع دخول الحرب التي تُعد الأعنف في منذ الحرب العالمية الثانية عامها الخامس.ووقعت الهجمات الليلية بعدما حذّرت الأوكرانية من خطر إطلاق صواريخ بالستية، قبل أن تعلن لاحقا أنها تتجه نحو العاصمة.وسمعت عشرات الانفجارات في أنحاء كييف، ورصدوا اضطرابات في إمدادات الكهرباء.وأعلنت لمدينة كييف عبر "مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين" جراء الهجمات.وأفاد مسؤولون بأن الضربات تسببت في اندلاع حرائق وألحقت أضرارا بمواقع عدة في العاصمة والمنطقة المحيطة بها.وتدخلت فرق الطوارئ لإخماد حرائق اندلعت في منازل ومستودعات ومبان تجارية ومواقع أخرى في العاصمة.(أ.ف.ب)