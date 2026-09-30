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عربي-دولي

بعد انسحاب قوات التحالف لمحاربة "داعش".. هذا ما قاله رئيس الوزراء العراقي

Lebanon 24
30-09-2026 | 04:53
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بعد انسحاب قوات التحالف لمحاربة داعش.. هذا ما قاله رئيس الوزراء العراقي
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أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أن بلاده تجني ثمار تضحيات جسيمة مع انسحاب قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، وعلى رأسها القوات الأميركية.
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وحضر الزيدي اليوم الأربعاء الحفل الرسمي الذي أقامه مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، بمناسبة "يوم السيادة"، وانتهاء مهام قوات التحالف في العراق، بحضور قائد قوات التحالف وقادة مختلف الصنوف العسكرية والتشكيلات الأمنية.

وأعلن الزيدي، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة، الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف، مؤكدا أن العراق "يجني اليوم ثمار تضحيات جسيمة، وجهود بطولية امتدت سنوات، حتى بسطت أجهزتنا الأمنية بمختلف صنوفها سيطرتها على المشهد الأمني والميداني في أنحاء العراق كافة".

وقال: "نعلن انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا على واحدة من أحلك صفحات التطرف والوحشية في التاريخ".

وتابع الزيدي ان "انتهاء مهمة التحالف الدولي لا يعني انتهاء معركتنا مع الإرهاب، بل هو انتقال العراق إلى مرحلة يتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره".

وأضاف: "بدأت مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق، وقوة مؤسساته، وجاهزية قواته، ووحدة قراره، والشراكات المتوازنة مع أصدقائه".
 
وشدد الزيدي على انه "لا سلاح خارج مظلة القانون، ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، وفقما يقضي الدستور وما دعت إليه مرجعيتنا الرشيدة وما يريده شعبنا".
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