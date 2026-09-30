بعد انسحاب قوات التحالف لمحاربة "داعش".. هذا ما قاله رئيس الوزراء العراقي

Advertisement

علي الزيدي، أن بلاده تجني ثمار تضحيات جسيمة مع انسحاب لمحاربة "داعش"، وعلى رأسها القوات الأميركية.وحضر الزيدي اليوم الأربعاء الحفل الرسمي الذي أقامه للقوات المسلحة في ، بمناسبة "يوم السيادة"، وانتهاء مهام في ، بحضور قائد قوات التحالف وقادة مختلف الصنوف العسكرية والتشكيلات الأمنية.وأعلن الزيدي، وهو أيضا للقوات المسلحة، الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف، مؤكدا أن العراق "يجني اليوم ثمار تضحيات جسيمة، وجهود بطولية امتدت سنوات، حتى بسطت أجهزتنا الأمنية بمختلف صنوفها سيطرتها على المشهد الأمني والميداني في أنحاء العراق كافة".وقال: "نعلن انتهاء مهمة لمحاربة (داعش)، لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا على واحدة من أحلك صفحات التطرف والوحشية في التاريخ".وتابع الزيدي ان "انتهاء مهمة التحالف الدولي لا يعني انتهاء معركتنا مع الإرهاب، بل هو انتقال العراق إلى مرحلة يتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره".وأضاف: "بدأت مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق، وقوة مؤسساته، وجاهزية قواته، ووحدة قراره، والشراكات المتوازنة مع أصدقائه".وشدد الزيدي على انه "لا سلاح خارج مظلة القانون، ولا قوة خارج ، وفقما يقضي وما دعت إليه مرجعيتنا الرشيدة وما يريده شعبنا".