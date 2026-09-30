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عربي-دولي

في مصر... قتل زوجته أمام طفلته وهكذا حاول إخفاء الجثة!

Lebanon 24
30-09-2026 | 10:00
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في مصر... قتل زوجته أمام طفلته وهكذا حاول إخفاء الجثة!
في مصر... قتل زوجته أمام طفلته وهكذا حاول إخفاء الجثة! photos 0
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عثرت الشرطة المصريّة على جثمان إمرأة ملفوفاً بأغطية داخل شقة سكنية في محافظة القليوبية.

وكان السكان قد أبلغوا الأجهزة الأمنية عن إنبعاث رائحة غير معتادة من الشقة.
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وعثرت الشرطة داخل المنزل على جثمان ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، وعليه آثار إصابات ناجمة عن الاعتداء بالضرب.

وكشفت التحقيقات أن خلافًا نشب بين الضحية وزوجها، البالغ من العمر 40 عامًا، قبل أن يتطور إلى مشاجرة اعتدى خلالها عليها بمطرقة حديدية، ما أدى إلى إصابتها في الرأس ووفاتها.

وبحسب التحقيقات، وقعت الجريمة بينما كانت طفلتهما البالغة من العمر 6 سنوات موجودة داخل المنزل.

وبعد الجريمة، لفّ الزوج الجثمان بالأغطية وأبقاه داخل الشقة، كما استخدم معطرات في محاولة لإخفاء الرائحة ومنع اكتشاف ما حدث.
 
وتمكنت الشرطة من ضبط الزوج، وأفادت التحقيقات الأولية بأنه أقر بارتكاب الجريمة. (ارم نيوز)
 
 
 
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