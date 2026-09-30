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عربي-دولي

بريطانيا تعلن انتهاء اتفاقية تبادل المهاجرين مع فرنسا

Lebanon 24
30-09-2026 | 15:36
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بريطانيا تعلن انتهاء اتفاقية تبادل المهاجرين مع فرنسا
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أكدت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأربعاء، انتهاء الاتفاقية الفرنسية البريطانية لتبادل المهاجرين، المعروفة باسم اتفاقية "واحد مقابل واحد"، والتي أُبرمت مع باريس صيف عام 2025 وكان من المقرر أن ينتهي العمل بها الخميس.

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وقال متحدث باسم الوزارة إن "لا ملفات جديدة قيد المعالجة" ضمن البرنامج، فيما أعلنت باريس أنها تجري محادثات مع الجانب البريطاني بشأن "آليات الخروج من الاتفاقية".

وكان الاتفاق المؤقت، الذي مُدّد حتى الأول من تشرين الأول، ينص على إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير نظامي عبر القوارب إلى فرنسا، مقابل استقبال المملكة المتحدة مهاجرين آخرين موجودين في فرنسا ضمن إطار قانوني، وفق مبدأ "واحد مقابل واحد".

وفي وقت سابق من الأسبوع، أقر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام بأن طالبي اللجوء القادمين من فرنسا "يغيرون تكتيكاتهم"، بعد وصول مئات الأشخاص على متن قوارب صغيرة.

ووصل 781 شخصاً إلى بريطانيا الأربعاء الماضي عبر بحر المانش، في رقم قياسي خلال يوم واحد عام 2026، رغم بقاء الأعداد أدنى من مستويات السنوات السابقة.

وقال بيرنام لـ"بي بي سي ساوث إيست" إن مهربي البشر "يغيرون تكتيكاتهم"، مؤكداً أن السلطات البريطانية ستواصل ملاحقتهم "بلا هوادة".

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