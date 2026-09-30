بريطانيا تعلن انتهاء اتفاقية تبادل المهاجرين مع فرنسا

أكدت ، اليوم الأربعاء، انتهاء الاتفاقية البريطانية لتبادل المهاجرين، المعروفة باسم اتفاقية "واحد مقابل واحد"، والتي أُبرمت مع صيف عام 2025 وكان من المقرر أن ينتهي العمل بها الخميس.

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وقال متحدث باسم الوزارة إن "لا ملفات جديدة قيد المعالجة" ضمن البرنامج، فيما أعلنت باريس أنها تجري محادثات مع الجانب بشأن "آليات الخروج من الاتفاقية".

وكان الاتفاق المؤقت، الذي مُدّد حتى الأول من تشرين الأول، ينص على إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى بشكل غير نظامي عبر القوارب إلى ، مقابل استقبال المتحدة مهاجرين آخرين موجودين في فرنسا ضمن إطار قانوني، وفق مبدأ "واحد مقابل واحد".

وفي وقت سابق من الأسبوع، أقر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام بأن طالبي اللجوء القادمين من فرنسا "يغيرون تكتيكاتهم"، بعد وصول مئات الأشخاص على متن قوارب صغيرة.

ووصل 781 شخصاً إلى بريطانيا الأربعاء الماضي عبر بحر المانش، في رقم قياسي خلال عام 2026، رغم بقاء الأعداد أدنى من مستويات السنوات السابقة.

وقال بيرنام لـ" ساوث إيست" إن مهربي البشر "يغيرون تكتيكاتهم"، مؤكداً أن السلطات البريطانية ستواصل ملاحقتهم "بلا هوادة".