ترامب: انتهت المغامرة الأميركية المكلفة في العراق

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احتفى الرئيس الأميركي بإتمام انسحاب القوات الأميركية من ، معتبراً أن الخطوة تمثل "يوماً عظيماً لأميركا"، ونهاية لمهمة عسكرية وصفها بأنها كانت مكلفة للغاية.وقال ، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن تغادر العراق بعد قرارات قال إنها أدت إلى انخراطها في هذا الملف، مشيداً برئيس الوزراء علي الزيدي، ومعبراً عن أمله في أن يتمكن من إدارة المرحلة المقبلة بنجاح.واعتبر أن الانسحاب يمثل "انتصاراً للولايات المتحدة والعراق وانتصاراً حاسماً على تنظيم داعش"، مشيراً إلى أن المغادرة المنظمة لقوات التحالف ومعداتها من قاعدة أربيل الجوية تنهي الوجود العسكري المرتبط بهذه المهمة.وقارن ترامب الانسحاب من العراق بما جرى في أفغانستان، لافتاً إلى أن العملية الحالية جرت بصورة منظمة، ومؤكداً أنه حدد للقادة العسكريين مهمة واضحة ورفض تحول الوجود المؤقت إلى وجود دائم.وكانت وزارة الحرب الأميركية قد أعلنت إتمام انسحاب الجيش الأميركي من العراق واختتام عملية "العزم الصلب" رسمياً في البلاد، موضحة أن خروج قوات التحالف ومعداته من قاعدة أربيل الجوية يمثل نهاية المهمة العسكرية.وأكدت الوزارة أن ستواصل تقديم تدريب محدد ودعم استخباراتي للعراق، فيما ستتولى قيادة الجهود المتعلقة بأمن البلاد وملاحقة فلول تنظيم "داعش".وعقب الإعلان الأميركي، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدء مرحلة جديدة وصفها بأنها تحمل عنوان "سيادة العراق".وكانت بغداد وواشنطن قد اتفقتا عام 2024 على إنهاء مهمة التحالف بصورة تدريجية، قبل أن تنسحب القوات تباعاً من قواعدها وتتركز في المرحلة الأخيرة في إقليم كردستان.