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عربي-دولي

انفجار خط غاز يخرج 3 محطات كهرباء سورية عن الخدمة

Lebanon 24
30-09-2026 | 16:30
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انفجار خط غاز يخرج 3 محطات كهرباء سورية عن الخدمة
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أعلنت الشركة السورية للكهرباء خروج ثلاث محطات توليد عن الخدمة، إثر انفجار وقع في خط للغاز بالقرب من محطة تشرين بريف دمشق.

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وأوضحت الشركة في بيان أن الانفجار أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات دير علي والناصرية وتشرين، مشيرة إلى أن الحريق الناتج عنه لا يزال مستمرًا.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن مراسلها أن دويًا سُمع في الغوطة الشرقية، ناجمًا عن انفجار خط الغاز قرب محطة تشرين.

وحذرت الشركة من أن توقف المحطات الثلاث سيؤدي مؤقتًا إلى تراجع إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، بسبب انخفاض القدرة التوليدية المتاحة، مؤكدة أنها ستعلن تباعًا عن آخر المستجدات.

وفي درعا، أفادت شركة الكهرباء بأن توقف عدد من محطات التوليد تسبب بخسارة نحو 60 ميغاواط من مخصصات المحافظة، ما استدعى اعتماد برنامج تغذية بمعدل ساعة ونصف مؤقتًا، إلى حين تحسن إنتاج الكهرباء.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن أسباب الانفجار.

 
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