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عربي-دولي

7 قتلى و4 جرحى باستهداف مركبة في ريف حمص

Lebanon 24
30-09-2026 | 16:38
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7 قتلى و4 جرحى باستهداف مركبة في ريف حمص
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قُتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية لهجوم مسلح استهدف، مساء اليوم، مركبة تابعة لشركة "المتين" كانت تقل مهندسين وعمالاً على جسر مصياف، بالقرب من منطقة الحولة في ريف حمص الغربي.
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ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن جميع الضحايا من أبناء الطائفة العلوية، وينحدر غالبية القتلى والجرحى من قرية فاحل في ريف حمص.

وأشار المرصد إلى أن المركبة تعرضت للاستهداف بشكل مباشر أثناء مرورها فوق الجسر، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات والمراكز الطبية وسط استنفار أمني في المنطقة، لافتاً إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود حالات حرجة بين الجرحى.

ولم تُعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن الهجوم أو نوع السلاح المستخدم، فيما باشرت الجهات المعنية إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث وخلفياته.

ودان المرصد الهجوم، محذراً من خطورة الاستهدافات ذات الطابع الطائفي على السلم الأهلي، وداعياً إلى فتح تحقيق لكشف المسؤولين عنه ومحاسبتهم.
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المرصد السوري لحقوق الإنسان

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