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عربي-دولي

العراق يضع جدولاً زمنياً لحصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
30-09-2026 | 16:44
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العراق يضع جدولاً زمنياً لحصر السلاح بيد الدولة
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أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة أعدّت مسودة خطة لحصر السلاح بيد الدولة، من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، على أن تتضمن جدولاً زمنياً محدداً للتنفيذ.
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وقال حسين، خلال جلسة حوارية استضافها المجلس الأطلسي في واشنطن بعنوان "العراق بعد 30 أيلول"، إن رئيس مجلس الوزراء حدد شهر حزيران من العام المقبل موعداً نهائياً لاستكمال الخطة.

وتناولت الجلسة التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، ومستقبل العلاقات العراقية-الأميركية والتعاون الأمني ومكافحة تنظيم "داعش"، إلى جانب ملف الفصائل المسلحة وجهود الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة.

كما بحثت موقف بغداد من الصراعات الإقليمية وانعكاسات العقوبات المفروضة على إيران على العراق وعلاقاته الاقتصادية، فضلاً عن أمن الحدود والتطورات في سوريا وتأثيرها على الأمن الوطني العراقي.

وتطرق النقاش أيضاً إلى العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن وسبل تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في العراق وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
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