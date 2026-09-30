العراق يضع جدولاً زمنياً لحصر السلاح بيد الدولة

Advertisement

أعلن فؤاد حسين أن الحكومة أعدّت مسودة خطة لحصر السلاح بيد الدولة، من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، على أن تتضمن جدولاً زمنياً محدداً للتنفيذ.وقال حسين، خلال جلسة حوارية استضافها المجلس الأطلسي في بعنوان " بعد 30 أيلول"، إن حدد شهر حزيران من العام المقبل موعداً نهائياً لاستكمال الخطة.وتناولت الجلسة التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، ومستقبل العلاقات العراقية-الأميركية والتعاون الأمني ومكافحة تنظيم "داعش"، إلى جانب ملف الفصائل المسلحة وجهود الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة.كما بحثت موقف بغداد من الصراعات الإقليمية وانعكاسات المفروضة على العراق وعلاقاته الاقتصادية، فضلاً عن أمن الحدود والتطورات في وتأثيرها على الأمن الوطني العراقي.وتطرق أيضاً إلى العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن وسبل تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في العراق وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.