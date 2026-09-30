المفاوضات الأميركية الإيرانية تتعثّر...وروبيو طالب وفد إيران بمغادرة أميركا

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طالب الأميركي ماركو روبيو، الوفد المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة على الفور، عقب تعثر المفاوضات بين وطهران، وفق ما كشف مسؤول أميركي ومصدر آخر مطلع على الأمر لموقع "أكسيوس".وقال المسؤول الأميركي إن روبيو طالب الوفد الإيراني بالمغادرة بعدما "استنفد الغرض من بقائه"، مضيفاً أن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهت، "وحان وقت رحيلهم".جاء ذلك في وقت حاول وسطاء قطريون تحقيق اختراق بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أنهم لم يحرزوا سوى تقدم محدود، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه ورفضه تقديم تنازلات.فيما عُدَّ طلب روبيو توبيخاً دبلوماسياً غير مألوف، وكشف حجم انعدام الثقة بين واشنطن وطهران في خضم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.وكان من بين الذين شملهم الطلب الأميركي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.بحسب المصادر، كان يعتقد صباح الاثنين أن هناك فرصة لإحراز تقدم في المحادثات مع خلال اليوم نفسه، لكن بحلول ساعات المساء اتضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.عقب ذلك، أصدر روبيو تعليماته إلى البعثة الأميركية لدى بإبلاغ البعثة بأن وفد عراقجي مطالب بمغادرة نيويورك فوراً، وفقاً للمسؤول الأميركي.وغادر أعضاء الوفد الإيراني، بمن فيهم عراقجي، إلى بعد ساعات قليلة، واستقلوا رحلة جوية من نيويورك إلى الدوحة عند الساعة 1.20 فجر الثلاثاء.كما أكد مصدر ثانٍ أن أميركا طالبت الوفد الإيراني بالمغادرة.