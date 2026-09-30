اعتبارا من الأول من تشرين.. سوريا خارج قائمة حظر الأسلحة الأميركية

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أكدت رفع من قائمة الدول الخاضعة لسياسة "الرفض الشامل لتراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية".ويدخل هذا القرار الأميركي التاريخي، حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2026.ولا يعني القرار أن صفقات السلاح لسوريا أصبحت مسموحة تلقائيا. فحتى الآن كانت طلبات التراخيص المتعلقة بسوريا تخضع لسياسة رفض شاملة، أما بعد التعديل فستدرس الأميركية كل طلب ترخيص على حدة، وتقرر الموافقة عليه أو رفضه وفق كل حالة.ويستند التعديل إلى سياسة جديدة للتعاملات الدفاعية مع سوريا وافق عليها الأميركي في 19 2026، ووجه فيها بتقنين هذا التغيير رسميا في لوائح في الأسلحة.وأوضحت الوزارة أن الشروط القانونية اللازمة لهذه الخطوة قد استوفيت، وتشمل إلغاء تصنيف سوريا دولة داعمة للإرهاب، ورفع القيود المفروضة بموجب عدة قوانين أميركية، منها قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة ، وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخداماتها الحربية، وقانون منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة.