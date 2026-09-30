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عربي-دولي

بنسبة 20%.. وزير الحرب الأميركي يشيد بتقليص أعداد الجنرالات والأدميرالات

Lebanon 24
30-09-2026 | 23:30
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بنسبة 20%.. وزير الحرب الأميركي يشيد بتقليص أعداد الجنرالات والأدميرالات
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أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، تقليص عدد الجنرالات والأدميرالات في القوات المسلحة الأميركية بنسبة 20%، ووصف هذه الخطوة بأنها "متأخرة منذ وقت طويل".
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وقال هيغسيث خلال كلمته في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا، أمس الأربعاء، إن المختصين بالأرقام يشيرون إلى تسريح 10% من الجنرالات والأدميرالات في مختلف فروع القوات المسلحة، مشيدا بالخطوة التي قال إنها تهدف إلى "تعزيز المساءلة".

وتابع: "لقد قلصنا أيضا العدد الإجمالي للمناصب المخصصة للضباط من رتبة جنرال بنسبة إضافية تبلغ 10%"، لتبلغ النسبة الإجمالية 20%.

ووجه هيغسيث جميع أفرع الجيش إلى مضاعفة نسبة الخفض البالغة 10% التي أمر بها في الربيع الماضي، والتي شملت نحو 800 منصب لضباط برتبة جنرال أو أدميرال، على أن يكتمل التنفيذ بحلول الأول من يناير 2027.

ويعود قرار الخفض الحالي إلى أيار 2025، عندما أمر هيغسيث بخفض ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد الضباط برتبة جنرال أو ضابط بحري رفيع، إلى جانب خفض 20% من ضباط الحرس الوطني من هذه الرتب، مبررا ذلك بالحاجة إلى تقليص الهياكل الإدارية الزائدة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

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