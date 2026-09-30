ترامب يعترف بتقصيره في الوضع الاقتصادي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، أن أداءه "كان سيئاً للغاية" في شرح سجله الاقتصادي في وقت تتراجع فيه نسبة تأييده تحت وطأة ارتفاع أسعار البنزين، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.
ولفت ترامب
أمام حشد من المؤيدين خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض
بمناسبة "شهر التراث الإسباني"، إلى أن الحزب الحاكم عادة ما يخسر مقاعد في الكونغرس
في أول انتخابات تعقب الانتخابات الرئاسية، وحث أنصاره على التصويت. وأضاف: "علينا أن نغير هذا الوضع".
ومع ذلك، يمنح كثير من الناخبين الأميركيين
ترامب تقييمات متدنية بنحو متزايد في استطلاعات الرأي العام بسبب إدارته للاقتصاد الذي تضرر من سياسات فرض الرسوم الجمركية والحرب على إيران
التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنحو حاد.
ويشعر المستهلكون بالتشاؤم تجاه سوق العمل على الرغم من تسارع نمو الوظائف في آب بعد أن واجهت السوق تباطؤاً خلال معظم فصل الصيف. وارتفعت أيضاً أسعار المنازل ما زاد من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الرهن العقاري.
ويتوجه ترامب إلى ولايتي تكساس
وأوكلاهوما، اليوم، ويعتزم زيارة ألاباما، الجمعة، وأوهايو، السبت.