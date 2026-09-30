ترامب يعترف بتقصيره في الوضع الاقتصادي

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أعلن الرئيس الأميركي ، أن أداءه "كان سيئاً للغاية" في شرح سجله الاقتصادي في وقت تتراجع فيه نسبة تأييده تحت وطأة ارتفاع أسعار البنزين، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.ولفت أمام حشد من المؤيدين خلال فعالية أقيمت في بمناسبة "شهر التراث الإسباني"، إلى أن الحزب الحاكم عادة ما يخسر مقاعد في في أول انتخابات تعقب الانتخابات الرئاسية، وحث أنصاره على التصويت. وأضاف: "علينا أن نغير هذا الوضع".ومع ذلك، يمنح كثير من الناخبين ترامب تقييمات متدنية بنحو متزايد في استطلاعات الرأي العام بسبب إدارته للاقتصاد الذي تضرر من سياسات فرض الرسوم الجمركية والحرب على التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنحو حاد.ويشعر المستهلكون بالتشاؤم تجاه سوق العمل على الرغم من تسارع نمو الوظائف في آب بعد أن واجهت السوق تباطؤاً خلال معظم فصل الصيف. وارتفعت أيضاً أسعار المنازل ما زاد من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الرهن العقاري.ويتوجه ترامب إلى ولايتي وأوكلاهوما، اليوم، ويعتزم زيارة ألاباما، الجمعة، وأوهايو، السبت.