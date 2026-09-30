تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

بؤر جديدة.. فيروس إيبولا يفلت من السيطرة!

Lebanon 24
30-09-2026 | 23:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بؤر جديدة.. فيروس إيبولا يفلت من السيطرة!
بؤر جديدة.. فيروس إيبولا يفلت من السيطرة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت أرقام جديدة نشرتها وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفاع حالات الإصابة إلى 8,067 حالة مؤكدة منها 3,901 حالة وفاة.
Advertisement

ويتزامن هذا الارتفاع مع تعثر الجهود المبذولة لاحتواء الوباء، بعدما تسببت عقبات مجتمعية وأمنية ولوجستية وجغرافية، فضلا عن طبيعة الفيروس المتغيرة في جعل الاحتواء أبطأ من انتقال العدوى.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية امتداد التفشي إلى 7 مقاطعات، وفق أحدث التقارير المستندة إلى بيانات منظمة الصحة العالمية.

وتواجه العديد من المنظمات الدولية والإقليمية صعوبات كبيرة في التصدي للمرض إذ تعمل في بيئة تعتبر واحدة من أصعب البيئات الصحية والأمنية في العالم.

وقالت سارة شيانغ، المديرة القطرية للمجلس الدنماركي للاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية لـ "سكاي نيوز عربية"، إن هذه الأزمة ليست مجرد حالة طوارئ طبية منفصلة، بل هي أزمة تتعلق بالحماية والأمن ونقص التمويل.

وتختلف سلالة الموجة الحالية المعروفة باسم "بونيبيقو" عن سلالة "زائير" التي طُورت ضدها اللقاحات والعلاجات المستخدمة في تفشيات سابقة.

ولا يوجد حتى الآن لقاح أو علاج نوعي معتمد لهذه السلالة، ما حرم فرق الاستجابة من أهم الأدوات التي ساعدت في احتواء تفشيات إيبولا السابقة.

كما أن اكتشاف الحالات جاء متأخرا في ظل نقص قدرات التشخيص والمختبرات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التأخر في اكتشاف الحالات والوصول إلى الرعاية مثلا أبرز التحديات، مشيرة إلى أن العديد من المرضى خالطوا آخرين قبل عزلهم، مما أدى إلى اتساع رقعة العدوى قبل أن تتمكن فرق التتبع من تحديدها.

وينتشر الفيروس في مناطق تعاني أصلا من النزاع المسلح وانعدام الأمن. حركة السكان والنازحين والتجارة عبر مناطق واسعة تجعل تتبع المخالطين وعزل المصابين والوصول إلى المناطق المتضررة أكثر صعوبة. كما أن الهجمات على العاملين والمنشآت الصحية تعرقل الاستجابة مباشرة.

وتسود حالة أزمة ثقة بين السكان وفرق الاستجابة، حيث أدت سنوات الحرب وتجارب التفشيات السابقة والمعلومات المضللة إلى انتشار الشك في مراكز العلاج وفرق مكافحة إيبولا.

ومع تسجيل أكثر من 8 آلاف حالة مؤكدة، يُعد التفشي الحالي أكبر بمرتين من تفشي الوباء الذي شهدته البلاد بين عامي 2018 و2020، وهو الأكبر على الإطلاق في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفقا لشيانغ، فإن فيروس إيبولا ينتشر بين ملايين النازحين المعرضين أصلاً لمخاطر النزاع والعنف.(سكاي نيوز)


 
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"أسوشييتد برس": تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية يتجاوز 5000 حالة
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة

منظمة الصحة

الديمقراطية

الديمقراطي

سكاي نيوز

النازحين

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-10-01
Lebanon24
02:33 | 2026-10-01
Lebanon24
02:32 | 2026-10-01
Lebanon24
02:20 | 2026-10-01
Lebanon24
01:59 | 2026-10-01
Lebanon24
01:11 | 2026-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24