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عربي-دولي

اليمن يحذّر من تهديد "حوثي" للطيران المدني

Lebanon 24
30-09-2026 | 23:44
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حذّرت الحكومة اليمنية، من تهديد خطير لسلامة وأمن الطيران المدني الدولي فوق جنوب البحر الأحمر من جراء استخدام جماعة الحوثي أسلحة إيرانية المنشأ، قالت إنها تُطلق من مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية، ودعت إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة هذا التهديد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
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وأضافت الحكومة اليمنية، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي جيروم بونافون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنها وثّقت في الآونة الأخيرة استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية المنشأ، جرى تعديلها داخل الأراضي اليمنية بمشاركة خبراء من "الحرس الثوري الإيراني"، وتحويلها إلى صواريخ قادرة على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 25 دقيقة.

وأوضحت أن هذه الأسلحة تستخدم أنظمة تتبع حراري تتعقب مصادر الحرارة دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، مؤكدة أن إطلاقها بالقرب من المسارات الجوية الدولية يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً للطائرات المدنية وركابها، بما في ذلك رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية العاملة في اليمن والمنطقة.

كما حذّرت الحكومة اليمنية من أن هذا التطور "يمثل تصعيداً خطيراً تتجاوز تداعياته حدود اليمن"، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي بعد استهدافها للسفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، باتت تطور وتستخدم قدرات تهدد الطيران المدني الدولي فوق الممر الاستراتيجي ذاته.

وحثت الحكومة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التنفيذ الكامل والفعال لحظر السلاح المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن، وتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمنع نقل الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الحوثيين.
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