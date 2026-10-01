عبر مشروع "حروب المستقبل".. ماسك مُجدداً في دائرة ترامب!

Advertisement

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أمس الأربعاء، إطلاق مشروع جديد يحمل اسم "ميريديان" (Meridian)، يهدف إلى استشراف طبيعة الحروب وتحديد القدرات العسكرية التي ستحتاجها خلال العقود المقبلة، بمشاركة أسماء بارزة يتقدمها إيلون وبالمر لوكي ونيوت غينغريتش.وكشف هيغسيث، خلال كلمة ألقاها في قاعدة كوانتيكو التابعة لمشاة البحرية بولاية فرجينيا، أن الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، ومؤسس شركة "أندوريل إندستريز" لوكي، ورئيس مجلس النواب الأميركي الأسبق نيوت غينغريتش، سيتولون قيادة الدراسة التي أطلق عليها اسم "مشروع ميريديان"، وفق موقع "أكسيوس".وأضاف أن المشروع يستند إلى ما وصفه بـ"الميزة الأميركية الفريدة" المتمثلة في القدرة على توظيف خبرات المبتكرين والتقنيين وكبار للتفكير في حلول جديدة للتحديات الأمنية المقبلة.كما أوضح أن المهمة لا تستهدف إعداد سياسات أو تقارير بيروقراطية جديدة، بل تركز على تحديد المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة التفوق فيها والقدرات العسكرية التي يتعين عليها تطويرها وإتقانها في .وأردف أن عمل الفريق سيركز على اكتشاف وتطوير ونشر الأنظمة والأسلحة التي قد تحتاجها الأجيال الأميركية المقبلة خلال حياتها.من جانبه، أكد بالمر لوكي أن المشروع لن يقتصر على دراسة النزاعات الجارية حالياً، بل سيتجاوز ذلك إلى استشراف الحروب المحتملة خلال العقود المقبلة.كما قال إن الهدف يتمثل في فهم التحديات التي قد تواجه الولايات المتحدة في أعوام 2030 و2050 وحتى 2100، والعمل منذ الآن على بناء القدرات والتقنيات الكفيلة بمنع تلك النزاعات أو الاستعداد لها بأفضل صورة ممكنة.ومن المنتظر أن يعقد قادة مشروع "ميريديان" أول اجتماعاتهم خلال الأيام المقبلة، على أن تُرفع النتائج النهائية إلى خلال 120 يوماً.كما يعتزم البنتاغون نشر نسخة علنية من نتائج الدراسة، إلى جانب تقرير سري يتضمن التوصيات والتفاصيل المصنفة المتعلقة بمستقبل القدرات العسكرية الأميركية.