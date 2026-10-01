تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عبر مشروع "حروب المستقبل".. ماسك مُجدداً في دائرة ترامب!

Lebanon 24
01-10-2026 | 00:40
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عبر مشروع حروب المستقبل.. ماسك مُجدداً في دائرة ترامب!
عبر مشروع حروب المستقبل.. ماسك مُجدداً في دائرة ترامب! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أمس الأربعاء، إطلاق مشروع جديد يحمل اسم "ميريديان" (Meridian)، يهدف إلى استشراف طبيعة الحروب القادمة وتحديد القدرات العسكرية التي ستحتاجها الولايات المتحدة خلال العقود المقبلة، بمشاركة أسماء بارزة يتقدمها إيلون ماسك وبالمر لوكي ونيوت غينغريتش.
Advertisement

وكشف هيغسيث، خلال كلمة ألقاها في قاعدة كوانتيكو التابعة لمشاة البحرية بولاية فرجينيا، أن الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، ومؤسس شركة "أندوريل إندستريز" بالمر لوكي، ورئيس مجلس النواب الأميركي الأسبق نيوت غينغريتش، سيتولون قيادة الدراسة التي أطلق عليها اسم "مشروع ميريديان"، وفق موقع "أكسيوس".

وأضاف أن المشروع يستند إلى ما وصفه بـ"الميزة الأميركية الفريدة" المتمثلة في القدرة على توظيف خبرات المبتكرين والتقنيين وكبار القادة للتفكير في حلول جديدة للتحديات الأمنية المقبلة.

كما أوضح أن المهمة لا تستهدف إعداد سياسات أو تقارير بيروقراطية جديدة، بل تركز على تحديد المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة التفوق فيها والقدرات العسكرية التي يتعين عليها تطويرها وإتقانها في المستقبل.

وأردف أن عمل الفريق سيركز على اكتشاف وتطوير ونشر الأنظمة والأسلحة التي قد تحتاجها الأجيال الأميركية المقبلة خلال حياتها.

من جانبه، أكد بالمر لوكي أن المشروع لن يقتصر على دراسة النزاعات الجارية حالياً، بل سيتجاوز ذلك إلى استشراف الحروب المحتملة خلال العقود المقبلة.

كما قال إن الهدف يتمثل في فهم التحديات التي قد تواجه الولايات المتحدة في أعوام 2030 و2050 وحتى 2100، والعمل منذ الآن على بناء القدرات والتقنيات الكفيلة بمنع تلك النزاعات أو الاستعداد لها بأفضل صورة ممكنة.

ومن المنتظر أن يعقد قادة مشروع "ميريديان" أول اجتماعاتهم خلال الأيام المقبلة، على أن تُرفع النتائج النهائية إلى وزارة الدفاع خلال 120 يوماً.

كما يعتزم البنتاغون نشر نسخة علنية من نتائج الدراسة، إلى جانب تقرير سري يتضمن التوصيات والتفاصيل المصنفة المتعلقة بمستقبل القدرات العسكرية الأميركية.

مواضيع ذات صلة
هيغيست: إيلون ماسك سيتولّى قيادة مشروع جديد لتحديد حاجات الجيش الأميركي في حروب المستقبل
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك يخطط لمشروع مستقبلي ضخم
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقوبيان وموسى وخلف عرضوا وأرنو مستقبل "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بلا مال ولا عمل ووفرة طائلة.. هذه آخر توقعات ايلون ماسك للمستقبل
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الولايات المتحدة

وزارة الدفاع

المستقبل

عين علي

القادمة

القادة

على بن

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-10-01
Lebanon24
02:33 | 2026-10-01
Lebanon24
02:32 | 2026-10-01
Lebanon24
02:20 | 2026-10-01
Lebanon24
01:59 | 2026-10-01
Lebanon24
01:11 | 2026-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24