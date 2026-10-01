البنتاغون ينشئ وحدة جديدة للأسلحة ذاتية التشغيل





وقال هيغسيت في كلمة ألقاها أمام مئات العسكريين في كوانتيكو بولاية فرجينيا، إن القيادة الجديدة ستحمل اسم "قيادة الحرب المستقلة"، في خطوة تعكس الطبيعة سريعة التغير للحروب، والحاجة إلى تطوير أنظمة مثل الطائرات المسيرة والاستفادة من .

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ويُعد إنشاء قيادة عسكرية جديدة أمراً غير معتاد، إذ كانت آخر قيادة من هذا النوع قد أُنشئت في عام 2019، وهي قيادة الفضاء الأميركية.



وتعكس الخطوة مساعي للانتقال من منصات الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة إلى أنظمة ذاتية التشغيل أقل كلفة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، بعدما أثبتت هذه الأنظمة دوراً محورياً في أحدث الصراعات.



وأعلن هيغسيت أن القيادة الجديدة سيتولاها ضابط برتبة أربع نجوم.



وأعلن وزير الحرب بيت هيجسيث مشاركة إيلون في قيادة "مشروع ميريديان"، مبادرة أميركية لاستشراف حروب وتحديد الأسلحة والتقنيات التي ستحتاج إليها القوات.



وجاء الإعلان في خطاب بعنوان "حالة القوات"، كشف خلاله هيغسيت عن تغييرات أخرى، من بينها إنشاء مكتب للشؤون ، وقال إن "وتيرة الحرب تتغير على نحو أسرع من عملية دعمها".



ويضم الجيش الأميركي حالياً 11 قيادة قتالية، تتولى المسؤولية عن مناطق مختلفة من العالم ومهام محددة.



"نهج غير مستدام" أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيت، إنشاء قيادة عسكرية جديدة ستكرس جهودها لبناء وتوفير القدرات المستقلة والآلية على مستوى الجيش الأميركي.وقال هيغسيت في كلمة ألقاها أمام مئات العسكريين في كوانتيكو بولاية فرجينيا، إن القيادة الجديدة ستحمل اسم "قيادة الحرب المستقلة"، في خطوة تعكس الطبيعة سريعة التغير للحروب، والحاجة إلى تطوير أنظمة مثل الطائرات المسيرة والاستفادة من .ويُعد إنشاء قيادة عسكرية جديدة أمراً غير معتاد، إذ كانت آخر قيادة من هذا النوع قد أُنشئت في عام 2019، وهي قيادة الفضاء الأميركية.وتعكس الخطوة مساعي للانتقال من منصات الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة إلى أنظمة ذاتية التشغيل أقل كلفة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، بعدما أثبتت هذه الأنظمة دوراً محورياً في أحدث الصراعات.وأعلن هيغسيت أن القيادة الجديدة سيتولاها ضابط برتبة أربع نجوم.وأعلن وزير الحرب بيت هيجسيث مشاركة إيلون في قيادة "مشروع ميريديان"، مبادرة أميركية لاستشراف حروب وتحديد الأسلحة والتقنيات التي ستحتاج إليها القوات.وجاء الإعلان في خطاب بعنوان "حالة القوات"، كشف خلاله هيغسيت عن تغييرات أخرى، من بينها إنشاء مكتب للشؤون ، وقال إن "وتيرة الحرب تتغير على نحو أسرع من عملية دعمها".ويضم الجيش الأميركي حالياً 11 قيادة قتالية، تتولى المسؤولية عن مناطق مختلفة من العالم ومهام محددة."نهج غير مستدام"

وتعتمد دائماً على ميزانيتها العسكرية الضخمة لتشغيل بعض أكثر أنظمة الأسلحة تكلفة في العالم، لكن يتزايد الإدراك داخل البنتاغون بأن هذا النهج غير مستدام.



وقال هيغسيت: "نحتاج اليوم إلى الجودة والكمية على حد سواء".



وتطورت تكنولوجيا الحرب بسرعة خلال السنوات الماضية، وهو تحول يتضح جلياً في مسار الحرب الروسية في ، إذ أن الصراع الذي بدأ بحرب تهيمن عليها الدبابات ونيران المدفعية تحول بصورة متزايدة إلى حرب تعتمد على الطائرات المسيرة.



ومع تفوق في أعداد الدبابات والطائرات التقليدية، لجأت أوكرانيا إلى أنظمة غير مأهولة منخفضة التكلفة لتنفيذ مهام والهجوم. وتشير التقديرات إلى أن الطائرات المسيرة مسؤولة عن نحو 70% من الخسائر الروسية.



وأحرز البنتاغون بعض التقدم خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك إنشاء فرقة عمل تركز على التصدي للطائرات المسيرة.