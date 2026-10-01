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عربي-دولي

استعدادات أمنية في دبي لاستئناف الرحلات الإسرائيلية

Lebanon 24
01-10-2026 | 02:41
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استعدادات أمنية في دبي لاستئناف الرحلات الإسرائيلية
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تستعد وكالة الأمن الإسرائيلية «الشاباك» للتوجه إلى دبي خلال وقت قريب لإجراء الترتيبات الأمنية اللازمة تمهيداً لاستئناف رحلات شركات الطيران الإسرائيلية، وسط توقعات بعودة الرحلات يوم الجمعة، وذلك بعد محاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، وفق ما نقلته «جيروزاليم بوست» عن مصدر في وزارة النقل الإسرائيلية، الخميس.

وفي الوقت نفسه، تدرس شركتا «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» إمكانية زيادة عدد الرحلات التي تسيرانها بين الإمارات وإسرائيل، بحسب المصدر نفسه.

وكانت جميع رحلات «فلاي دبي» من وإلى مطار بن غوريون في إسرائيل قد عُلّقت مؤقتاً عقب الحادثة، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة النقل الإسرائيلية رسمياً عن قائمة الرحلات للمسافرين الموجودين في دبي والذين أُلغيت رحلاتهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الدفاع.

كما طلبت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف من «الشاباك» التحقيق في ما إذا كان الشخص المشتبه بمحاولة اختطاف الطائرة يحمل الجنسية العُمانية.

وتنص اتفاقية «فلاي دبي» لتشغيل الرحلات في إسرائيل صراحةً على أن يكون جميع طياري الشركة من دول أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهي شروط لا تنطبق على سلطنة عُمان.

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