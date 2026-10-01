رئيس الوزراء العراقي: سنشرع قانونا ينظم الحشد الشعبي

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قال رئيس الوزراء علي الزيدي إن الحكومة ستباشر في تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية، كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، بحسب " ".وقال : "إن خارطة طريق لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة بجداول زمنية لا تتجاوز 30 حزيران 2027".وأعلن أن "انتهاء مهمة وانسحاب قواته من بشكل كامل ونهائي يمثلان بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية".وقال :"إن الحكومة ستعمل على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الموجودة على الأراضي العراقية، بما يحافظ على أمن البلاد واستقرارها ويسهم في ضبط الحدود".وأكد الحكومة ب"منع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا أو ممرا لأي أعمال تهدد أمن دول الجوار"، مشددا في الوقت نفسه على "رفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة لتنفيذ اعتداءات على العراق".وشدد على أن " الحكومة ستدعم المؤسسات الأمنية من خلال شراء منظومة متكاملة للدفاع الجوي، بهدف تعزيز السيادة الجوية العراقية".