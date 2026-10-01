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عربي-دولي

دمار هائل.. هكذا تبدو غزة من الفضاء بعد 3 سنوات من الحرب

Lebanon 24
01-10-2026 | 04:03
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دمار هائل.. هكذا تبدو غزة من الفضاء بعد 3 سنوات من الحرب
دمار هائل.. هكذا تبدو غزة من الفضاء بعد 3 سنوات من الحرب photos 0
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أظهر تحديث جديد لخرائط "غوغل" عن حجم الدمار الذي خلفته الحرب التي بدأت على قطاع غزة منذ 3 سنوات، وعن قسوة الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.
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والتقطت هذه الصور في شهر حزيران من العام الجاري، وتظهر المزيد من الدمار الذي لحق بالمنازل والمنشآت التجارية ودور العبادة والبنية التحتية، وذلك منذ دخول وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ قبل نحو 12 شهرا.

وتكشف الصور عن أضرار هائلة لحقت ببلدات شمال القطاع، مثل بيت لاهيا وبيت حانون، حث محيت مناطق بالكامل.
 
 
 
 
وبات من الواضح أن أحياء رئيسية في مدينة غزة، مثل جباليا والشجاعية، التي استهدفت مرات عدة، قد أصبحت غير صالحة للسكن.

كما تظهر الصور مساحات ضخمة من الخيام تمتد على طول أجزاء واسعة من الساحل، حيث تقع غالبيتها على بعد أمتار قليلة فقط من مياه البحر.

كما يظهر ميناء غزة الرئيسي، الذي كان يعج بالحركة سابقا، وقد أصبح متضررا بشدة وخاليا من قوارب الصيد، ومحاطا بمساكن مؤقتة بدائية، في حين تكتظ أي مساحة مفتوحة متاحة في مدينة غزة بالأكواخ والخيام والمآوي البسيطة.

ويمكن في صور "غوغل"، رؤية مساحات شاسعة من الأنقاض جنوبي غزة، حيث يبدو أن القوات الإسرائيلية أزالت كل شيء في شريط عريض بمحاذاة الحدود مع مصر، إذ تبدو مدينة رفح وقد تحولت بالكامل تقريبا إلى ركام، بينما سوي حي تل السلطان بالأرض.
 
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