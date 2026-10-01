بعد الاعتداء عليه خلال رحلة "فلاي دبي".. هذا ما كشفته السفارة الهندية عن حالة الطيار الصحية

Advertisement

وأوضحت السفارة عبر منصة "إكس" أن السفير الهندي لدى الإمارات زار الطيار للاطمئنان إلى وضعه الصحي، مشيرةً إلى استمرار التنسيق مع السلطات لضمان تلقيه الرعاية الطبية اللازمة وحماية سلامته.وكانت الرحلة "FZ1073" المتجهة من دبي إلى مطار بن غوريون قد غيّرت مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك السعودي، بعد وقوع مشادة داخل قمرة القيادة، ما استدعى تدخل أفراد من طاقم الطائرة للسيطرة على الوضع وتأمين الرحلة.وأكدت الهيئة الإماراتية إصابة عدد من أفراد الطاقم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.من جهتها، أعلنت الإماراتية أن النائب العام للاتحاد، المستشار حمد الشامسي، أصدر توجيهاته بتشكيل فريق من أعضاء المختصين للتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.وتتركز التحقيقات على تحديد دوافع الواقعة، والتحقق مما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو ما إذا كان هناك تخطيط أو توجيه مسبق لها، من دون صدور نتائج نهائية حتى الآن.وشددت الخارجية الإماراتية على أن التحقيق من اختصاص السلطات القضائية في الدولة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الإمارات وتحمل علمها، داعيةً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والابتعاد عن التكهنات.وعقب الحادثة، أعلنت "فلاي دبي" تعليق رحلاتها من وإلى حتى انتهاء التحقيقات، مع تقديم الدعم للمسافرين المتضررين وتأمين بدائل للسفر حيثما أمكن.