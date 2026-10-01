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عربي-دولي

موسكو: الاستعداد لمفاوضات أوكرانيا لا يعني تقديم تنازلات

Lebanon 24
01-10-2026 | 12:20
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، أن حديث الدبلوماسية الروسية عن الاستعداد للمفاوضات بشأن أوكرانيا لا يعني الانفتاح على تقديم تنازلات.
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ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن أليموف قوله خلال مؤتمر صحافي اليوم: "عندما نتحدث عن استعدادنا للمفاوضات، فإن ذلك لا يعني إذا جاز التعبير أن دبلوماسيتنا تميل إلى التخلي عن المواقف أو التسرع في تقديم تنازلات".

وفي السياق ذاته، قال إن روسيا لا تغلق باب الحوار مع الدول الغربية، مشيراً إلى فشل كافة المحاولات الرامية لفرض عزلة دولية عليها.

وأضاف: "لا وجود للعزلة، ولن تكون هناك عزلة، لدينا العديد من الأصدقاء والأشخاص ذوي التوجهات المشابهة الذين يتواصلون معنا بفرح واهتمام ورغبة، وسيستمرون في ذلك. نحن لا ننغلق على أنفسنا أمام الحوار مع الدول الغربية".

وأوضح: "حتى الدول التي تقود حملات عزل روسيا، وتكيل لنا الاتهامات بشتى الموبقات، سعت جاهدة خلف الكواليس لطلب اللقاء والمشاركة".

وأشار إلى أن المحادثات جرت حتى مع ممثلي دول تتبنى موقفاً صعباً، موضحاً أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أجرى أكثر من 40 اتصالاً ثنائياً خلال أسبوع اجتماعات الجمعية العامة رفيع المستوى.
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