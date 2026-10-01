موسكو: الاستعداد لمفاوضات أوكرانيا لا يعني تقديم تنازلات

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أكد نائب ألكسندر أليموف، أن حديث الدبلوماسية الروسية عن الاستعداد للمفاوضات بشأن لا يعني الانفتاح على تقديم تنازلات.ونقلت وكالة الروسية عن أليموف قوله خلال مؤتمر صحافي اليوم: "عندما نتحدث عن استعدادنا للمفاوضات، فإن ذلك لا يعني إذا جاز التعبير أن دبلوماسيتنا تميل إلى التخلي عن المواقف أو التسرع في تقديم تنازلات".وفي السياق ذاته، قال إن لا تغلق باب الحوار مع الدول الغربية، مشيراً إلى فشل كافة المحاولات الرامية لفرض عزلة دولية عليها.وأضاف: "لا وجود للعزلة، ولن تكون هناك عزلة، لدينا العديد من الأصدقاء والأشخاص ذوي التوجهات المشابهة الذين يتواصلون معنا بفرح واهتمام ورغبة، وسيستمرون في ذلك. نحن لا ننغلق على أنفسنا أمام الحوار مع الدول الغربية".وأوضح: "حتى الدول التي تقود حملات عزل روسيا، وتكيل لنا الاتهامات بشتى الموبقات، سعت جاهدة خلف الكواليس لطلب اللقاء والمشاركة".وأشار إلى أن المحادثات جرت حتى مع ممثلي دول تتبنى موقفاً صعباً، موضحاً أن الروسي، ، أجرى أكثر من 40 اتصالاً ثنائياً خلال أسبوع اجتماعات رفيع المستوى.