تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اليمن: الحوثي يقود "محوراً إرهابياً" يمتد للقرن الأفريقي

Lebanon 24
01-10-2026 | 12:28
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اليمن: الحوثي يقود محوراً إرهابياً يمتد للقرن الأفريقي
اليمن: الحوثي يقود محوراً إرهابياً يمتد للقرن الأفريقي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت وزيرة الخارجية اليمنية، أفراح الزوبة، عن نشوء "محور إرهابي" تقوده ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني ويمتد على ضفتي البحر الأحمر وصولاً إلى القرن الأفريقي، باعتباره شبكة واحدة مترابطة. ودعت إلى تعزيز دعم الحكومة اليمنية لمواجهة تهديداته لأمن المنطقة والملاحة الدولية.
Advertisement

واقترحت أربعة إجراءات للتعامل لمساعدة اليمن على حماية مستقبل الشحن العالمي.
واستندت الزوبة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، والتي وثّقت تعاوناً بين ميليشيات الحوثي الإرهابية وحركة الشباب في الصومال، وقالت إن هذا التعاون "يتجاوز تهريب الأسلحة، ليشمل نقل الخبرات والتنسيق العملياتي، وإرسال مهندسين تابعين للميليشيات إلى الصومال للتدريب على تعديل الطائرات المسيّرة، وتدريب مقاتلين من الحركة في معسكرات الحوثيين".

وأكدت وزيرة الخارجية اليمنية أن التعاون بين الميليشيات الحوثية وحركة الشباب يمثل استراتيجية لتوسيع النفوذ الإقليمي، وأن تهديد باب المندب يمنح الميليشيات وسيلة للابتزاز وفرض كلفة متزايدة على التجارة العالمية. ولفتت إلى أنه ترتب على هذه التهديدات تحويل مسارات الشحن حول رأس الرجاء الصالح وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، بما يؤكد امتداد تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى اعتراض الاستخبارات الصومالية اتصالات بين الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم داعش، وإلى تعاون عناصر من تنظيم القاعدة مع استخبارات الميليشيات، مؤكدةً أن التباينات المذهبية والأيديولوجية لم تمنع هذه الجماعات من التعاون لتحقيق أهداف مشتركة.

وحددت المسؤولة اليمنية أربع أولويات للتحرك الدولي، تشمل الاعتراف بترابط هذه الشبكة في الأطر القانونية وقوائم العقوبات، بما يتيح ملاحقة الوسطاء والميسّرين والممولين؛ وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن أنشطتها في اليمن والقرن الأفريقي، ودعم القوات الحكومية التي تواصل مواجهة الميليشيا في الداخل؛ وإنهاء التعامل مع الحكومة اليمنية وجماعة إرهابية مسلحة على قدم المساواة.

وأكدت وزيرة الخارجية اليمنية أن مواجهة هذا التهديد يتطلب قدرات تتجاوز الإمكانات المتاحة لليمن وحده، في مجالات المراقبة المستمرة وتعقّب الممولين ووكلاء الشحن والشبكات العابرة للحدود.

وشدّدت على ضرورة التمييز الواضح في المقاربات الدولية بين الدولة ومؤسساتها وبين ميليشيات إرهابية مسلحة، مؤكدةً أن تطورات باب المندب كشفت كلفة تجاهل هذا الفارق وتداعياته على أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

واستعرضت وزيرة الخارجية جهود خفر السواحل والقوات البحرية اليمنية في اعتراض شحنات خلال العام الجاري، شملت منظومات توجيه للطائرات المسيّرة ومكونات زوارق مفخخة وصواريخ مضادة للدروع. وأشارت إلى ضبط سفينة في آب الماضي، كانت قادمة من جيبوتي وتحمل مكونات لطائرات مسيّرة، موضحةً أن عملية الضبط كشفت عن شبكة تديرها طهران لنقل الشحنات عبر ميناء بندر عباس الإيراني.
مواضيع ذات صلة
وزيرة خارجية اليمن: امتداد التهديد الحوثي إلى باب المندب يضاعف الخطر على المدنيين والملاحة
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 23:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي أسباب الهجوم الحوثي "الأكبر" غرب اليمن؟
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 23:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيار دوكان ضيف "ESA Business School" في حوار حول الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 23:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية لدى اليمن: السعودية لها الحق في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في إنهاء "إرهاب الحوثيين"
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 23:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات البحرية

وكالة الأنباء

البحر الأحمر

الإيراني

العقوبات

القاعدة

اليمنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-01
Lebanon24
15:49 | 2026-10-01
Lebanon24
15:38 | 2026-10-01
Lebanon24
15:30 | 2026-10-01
Lebanon24
15:18 | 2026-10-01
Lebanon24
15:16 | 2026-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24