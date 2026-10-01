اليمن: الحوثي يقود "محوراً إرهابياً" يمتد للقرن الأفريقي

Advertisement

كشفت وزيرة الخارجية ، أفراح الزوبة، عن نشوء "محور إرهابي" تقوده ميليشيا المدعومة من النظام ويمتد على ضفتي وصولاً إلى القرن الأفريقي، باعتباره شبكة واحدة مترابطة. ودعت إلى تعزيز دعم الحكومة اليمنية لمواجهة تهديداته لأمن المنطقة والملاحة الدولية.واقترحت أربعة إجراءات للتعامل لمساعدة اليمن على حماية مستقبل الشحن العالمي.واستندت الزوبة، في تصريح نشرته اليمنية الرسمية، إلى تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، والتي وثّقت تعاوناً بين ميليشيات الحوثي الإرهابية وحركة الشباب في الصومال، وقالت إن هذا التعاون "يتجاوز تهريب الأسلحة، ليشمل نقل الخبرات والتنسيق العملياتي، وإرسال مهندسين تابعين للميليشيات إلى الصومال للتدريب على تعديل الطائرات المسيّرة، وتدريب مقاتلين من الحركة في معسكرات الحوثيين".وأكدت وزيرة الخارجية اليمنية أن التعاون بين الميليشيات الحوثية وحركة الشباب يمثل استراتيجية لتوسيع النفوذ الإقليمي، وأن تهديد باب المندب يمنح الميليشيات وسيلة للابتزاز وفرض كلفة متزايدة على التجارة العالمية. ولفتت إلى أنه ترتب على هذه التهديدات تحويل مسارات الشحن حول رأس الرجاء الصالح وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، بما يؤكد امتداد تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي.وأشارت إلى اعتراض الاستخبارات الصومالية اتصالات بين الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم داعش، وإلى تعاون عناصر من تنظيم مع استخبارات الميليشيات، مؤكدةً أن التباينات المذهبية والأيديولوجية لم تمنع هذه الجماعات من التعاون لتحقيق أهداف مشتركة.وحددت المسؤولة اليمنية أربع أولويات للتحرك الدولي، تشمل الاعتراف بترابط هذه الشبكة في الأطر القانونية وقوائم ، بما يتيح ملاحقة الوسطاء والميسّرين والممولين؛ وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن أنشطتها في اليمن والقرن الأفريقي، ودعم القوات الحكومية التي تواصل مواجهة الميليشيا في الداخل؛ وإنهاء التعامل مع الحكومة اليمنية وجماعة إرهابية مسلحة على قدم المساواة.وأكدت وزيرة الخارجية اليمنية أن مواجهة هذا التهديد يتطلب قدرات تتجاوز الإمكانات المتاحة لليمن وحده، في مجالات المراقبة المستمرة وتعقّب الممولين ووكلاء الشحن والشبكات العابرة للحدود.وشدّدت على ضرورة التمييز الواضح في المقاربات الدولية بين الدولة ومؤسساتها وبين ميليشيات إرهابية مسلحة، مؤكدةً أن تطورات باب المندب كشفت كلفة تجاهل هذا الفارق وتداعياته على أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.واستعرضت وزيرة الخارجية جهود خفر السواحل والقوات البحرية اليمنية في اعتراض شحنات خلال العام الجاري، شملت منظومات توجيه للطائرات المسيّرة ومكونات زوارق مفخخة وصواريخ مضادة للدروع. وأشارت إلى ضبط سفينة في آب الماضي، كانت قادمة من جيبوتي وتحمل مكونات لطائرات مسيّرة، موضحةً أن عملية الضبط كشفت عن شبكة تديرها لنقل الشحنات عبر ميناء بندر عباس الإيراني.