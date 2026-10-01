اعتقال بريطاني إيراني للاشتباه بالتخطيط لعمل إرهابي قرب قاعدة أميركية في بريطانيا

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وجاء الاعتقال بعد مؤشرات أعلنتها الحكومة البريطانية عن احتمال وجود صلة لإيران بالحادث، وهو ما نفته .وقال رئيس الوزراء آندي بيرنام إن هناك «مؤشرات قوية» على دور إيراني، فيما وصفت السفارة في هذه الاتهامات بأنها تكهنات لا أساس لها.وبدأت القضية فجر الأحد، إثر بلاغ عن ثلاث مركبات مشبوهة كانت تتجه نحو .وأوقفت السلطات خمسة رجال بريطانيين للاشتباه بارتكاب مخالفات مرتبطة بالمتفجرات والتحضير لعمل إرهابي، قبل الإفراج عنهم بكفالة مع استمرار التحقيق.وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المركبات وأخلت 85 منزلاً احترازياً، فيما تولى خبراء عسكريون فحص الموقع. وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب لاحقاً عدم العثور على متفجرات، مع ضبط كمية من البنزين.وتستضيف فيرفورد قاذفات أميركية، كما سمحت باستخدام القاعدة لتنفيذ ضربات ضد مواقع صواريخ إيرانية قالت إنها تستهدف سفناً في .وتبحث الشرطة، في إطار تحقيقاتها، احتمال تورط أشخاص يعملون لحساب ، من دون إعلان نتائج نهائية تحدد الجهة المسؤولة عن الحادث.