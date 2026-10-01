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عربي-دولي

السعودية تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لطائرة "فلاي دبي" في تبوك

Lebanon 24
01-10-2026 | 14:19
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السعودية تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي في تبوك
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أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً، بشأن الهبوط الاضطراري لطائرة شركة "فلاي دبي" في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك.
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وذكر البيان أن مصدراً مسؤولاً في الوزارة أوضح أن الجهات المختصة باشرت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة، ومنحت التصريح بالهبوط لرحلة فلاي دبي رقم (FZ1073) اضطرارياً في المطار، وذلك في تمام الساعة 9:45 صباحاً من يوم الأربعاء 30 أيلول2026. وكان على متن الطائرة 174 راكباً و8 من أفراد الطاقم، قُدمت لهم جميعاً الرعاية اللازمة.

وفي تمام الساعة 5:40 مساءً، أكمل جميع الركاب رحلتهم بطائرة بديلة عبر خطوط "فلاي دبي"، فيما عاد طاقم الرحلة إلى مدينة دبي عبر طائرة أخرى على الخطوط نفسها، باستثناء قائد الطائرة ومساعده اللذين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بناءً على تقييم حالتهما الصحية.

وبيّن المصدر أن التحقيقات الأولية التي تمت من قبل الجهات المختصة بالمملكة بمشاركة فريق أمني من دولة الإمارات العربية المتحدة، أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده، مما نتج عنه تعرضهما لإصابات متفرقة.

وأكَّد المصدر أنه بعد تحسن حالتهما الصحية، وسماح الفريق الطبي لهما، غادرا المملكة متجهين إلى أبوظبي صباح اليوم الخميس برفقة الفريق الأمني الإماراتي.

وأكَّد المصدر المسؤول أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية، وبما تنص عليه الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الجهات المعنية، لضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية وجاهزية منظومتي الطيران والأمن في المملكة وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الاستثنائية.
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الإمارات العربية المتحدة

على متن الطائرة

وزارة الداخلية

بن عبد العزيز

عبد العزيز

صباح اليوم

الإمارات

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