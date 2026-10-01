ترامب يتوعّد إيران بضربة قوية إذا ثبت تورطها في حادثة "فلاي دبي"

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توعّد الرئيس الأميركي ، بـ"ضربة قوية جداً" إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرّض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في منتصف الرحلة، مضيفاً أنه يرجّح هذه الفرضية.وردّاً على سؤال طرحته صحافية حول ما إذا سترد في حال ثبتت مسؤولية ، قال إن الإيرانيين "سيتلقّون ضربة قوية جدا".وخلال دردشة مع صحافيين في ، قال ترامب إنه يعتقد أن إيران متورطة، من دون أن يعلن موقفاً حاسماً.وأضاف "أقول إن الجواب هو نعم، استناداً إلى ما أسمعه، لكننا نعمل على هذا الأمر في هذه اللحظة بالذات".وفي مقابلة مع مجلة "تايم" نُشرت الخميس، تحدّث ترامب عن تكثيف "محتمل" للهجمات ضد إيران بعد انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في مطلع تشرين الثاني.وبحسب صحيفة " "، سيرسل حاملة طائرات وسفناً أخرى إلى المنطقة، في إطار تعزيزات يراوح عديدها بين تسعة آلاف وعشرة آلاف عسكري يُتوقع وصولهم بحلول نهاية تشرين الثاني.