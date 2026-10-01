الإمارات تتحفظ على تصريحات إسرائيلية بشأن حادثة "فلاي دبي"

أفادت هيئة البث ، بأن "حالة من الغضب والاستياء" تسود من جراء تسرع الجانب في إصدار أحكام بشأن حادثة طائرة "فلاي دبي" قبل بدء التحقيقات فيها.

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وقالت الهيئة إن أبوظبي تسعى إلى "تهدئة" الخطاب المحيط بالتحقيق في الحادثة، وترغب في إدارته بعيدا عن الأضواء ووسائل الإعلام.



ونقلت عن "مسؤول إماراتي مطلع على توجهات دوائر الحكم في البلاد"، لم تذكر اسمه، قوله: "المشكلة هي أن الإسرائيليين سارعوا إلى إصدار الأحكام حتى قبل بدء التحقيقات".



وأضاف المسؤول أن ذلك "أثار استياء"، معتبرا أن "التصريحات الإسرائيلية بشأن القضية تضعف موقف أصدقاء "، في إشارة إلى الإمارات.



ووفق الهيئة، أمر ، بتشكيل فريق تحقيق لفحص ما إذا كانت الحادثة مرتبطة بـ"نشاط إرهابي"، وما إذا كان مخططا لها مسبقا.



وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها السلطات احتمال أن تكون الحادثة "محاولة لتنفيذ هجوم"، لكنها لفتت إلى أن بيان النائب العام اتسم بالحذر، إذ دعا الجمهور إلى عدم الانجرار وراء التكهنات قبل استكمال التحقيق.