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عربي-دولي

القاهرة ترد بالمثل.. دبلوماسي إثيوبي أمامه 48 ساعة لمغادرة مصر

Lebanon 24
02-10-2026 | 00:52
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القاهرة ترد بالمثل.. دبلوماسي إثيوبي أمامه 48 ساعة لمغادرة مصر
القاهرة ترد بالمثل.. دبلوماسي إثيوبي أمامه 48 ساعة لمغادرة مصر photos 0
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أعلنت مصر اعتبار مستشار في السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد، رداً على قرار مماثل اتخذته أديس أبابا بحق دبلوماسي مصري.
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ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول قوله إن القرار المصري يأتي "تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل"، واصفاً الخطوة الإثيوبية بأنها "مؤسفة".

وأكد المصدر أن القاهرة ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو التعليق على أحداثها، بما فيها إثيوبيا، احتراماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واتهم الجانب الإثيوبي بمحاولة تعليق إخفاقاته في إدارة أزماته الداخلية على أطراف خارجية، بهدف التغطية على مشكلاته المتلاحقة.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت، الخميس، الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد سليمان شخصاً غير مرغوب فيه، وطالبت بمغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة.

وقالت الوزارة إن قرارها اتُخذ استناداً إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، من دون الكشف عن أسباب إضافية.
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