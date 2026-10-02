تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كارثة تنتظر ترامب!

Lebanon 24
02-10-2026 | 02:06
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كارثة تنتظر ترامب!
كارثة تنتظر ترامب! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الانتخابات النصفية الأميركية نحو التحول إلى استفتاء على الرئيس دونالد ترامب، وسط تراجع حاد في شعبيته واتساع الفجوة بين الجمهوريين والديمقراطيين قبل اقتراع تشرين الثاني.
Advertisement

وبحسب تقرير لصحيفة "آي نيوز"، بات الديمقراطيون مرشحين لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، فيما ارتفعت فرصهم في انتزاع مجلس الشيوخ أيضاً، بعدما كانت التوقعات السابقة ترجّح احتفاظ الجمهوريين به.

وأظهر استطلاع أجرته "PBS/NPR/Marist" أن سبعة من كل عشرة ناخبين سيأخذون أداء ترامب في الاعتبار عند التصويت، رغم أن اسمه لن يكون مدرجاً على بطاقات الاقتراع. كما يميل الناخبون المستقلون، الذين غالباً ما يحسمون المنافسات المتقاربة، إلى الديمقراطيين بفارق 25 نقطة.

وتشير متوسطات الاستطلاعات إلى أن نحو 60% من الأميركيين غير راضين عن أداء ترامب، فيما أظهر استطلاع لـ"رويترز/إبسوس" وصول نسبة عدم الرضا إلى 66%، مقابل تأييد بلغ 32%، وهو أدنى مستوى في مسيرته السياسية. 

ووصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة ساوثهامبتون جيسون ريفلر هذه الأرقام بأنها الأسوأ لأي رئيس حالي قبيل انتخابات نصفية. أما أستاذ السياسة الأميركية ديفيد أندرسن، فقال إن الجمهوريين باتوا عاجزين عن العثور على "جانب إيجابي" في البيانات.

ويتزامن تراجع ترامب مع معارضة متزايدة لسياساته الاقتصادية والرسوم الجمركية والهجرة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استمرار الحرب مع إيران وارتفاع كلفة الوقود على المستهلكين والشركات الأميركية.

ورغم المخاوف داخل الحزب، يصر ترامب على وضع نفسه في قلب الحملة، إذ طلب من مندوبي مؤتمر الجمهوريين التعامل مع الانتخابات كأنه مرشح فيها، وتعهد بزيارة 35 ولاية متأرجحة. ويرى خبراء أن هذا التدخل قد يضر بمرشحي الحزب في سباقات حساسة داخل ولايات مثل مين وتكساس وأوهايو وألاسكا.

كما تراجع تأييد ترامب داخل القاعدة الجمهورية إلى ما يزيد قليلاً على 70%، في مؤشر إلى ابتعاد جزء من الناخبين الذين ظلوا أكثر ولاء له خلال السنوات الماضية.

وفي حال خسر الجمهوريون مجلس النواب، سيتمكن الديمقراطيون من فتح تحقيقات برلمانية تطاول إدارة ترامب وأعضاء حكومته والرئيس نفسه ونائبه جيه دي فانس، ما يجعل نتيجة الانتخابات تهديداً مباشراً للبيت الأبيض، وليس مجرد خسارة تشريعية.
مواضيع ذات صلة
كارثة.. انهيار ثلجي يدفن معسكراً في الهيمالايا
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
شهر العسل تحول إلى كارثة.. عروس احترقت!
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نيبال: ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة الفيضانات إلى 987
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نيبال: ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة الفيضانات إلى 903
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الديمقراطيون

الديمقراطيين

الأميركيين

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

القاعدة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-10-02
Lebanon24
05:15 | 2026-10-02
Lebanon24
04:52 | 2026-10-02
Lebanon24
04:42 | 2026-10-02
Lebanon24
04:10 | 2026-10-02
Lebanon24
04:07 | 2026-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24