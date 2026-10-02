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عربي-دولي

أكثر من 80 قتيلا في معارك القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز

Lebanon 24
02-10-2026 | 02:15
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أكثر من 80 قتيلا في معارك القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز
أكثر من 80 قتيلا في معارك القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز photos 0
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كشفت مصادر عسكرية يمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، ان أكثر من 80 شخصا قتلوا في الغارات والمواجهات التي تشهدها محافظة تعز بين القوات الحكومية والحوثيين. 
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وأفادت المصادر باشتداد المواجهات بين الطرفين في مختلف جبهات جنوب وغرب محافظة تعز.

وتصدت القوات الحكومية لهجمات جديدة شنها الحوثيون في مناطق بني عمر وسامع وبني بكاري، إضافة إلى المناطق الحدودية مع محافظة لحج.

وأكدت المصادر أن مقاتلات سعودية نفذت سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت تجمعات للحوثيين ومركبات عسكرية تابعة لهم.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكدت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية" وقوع 8 غارات جوية استهدفت جماعة الحوثيين في مديرية الوازعية بمحافظة تعز.
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