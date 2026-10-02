أكثر من 80 قتيلا في معارك القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز

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كشفت مصادر عسكرية يمنية لـ" عربية"، ان أكثر من 80 شخصا قتلوا في والمواجهات التي تشهدها بين القوات الحكومية والحوثيين.وأفادت المصادر باشتداد المواجهات بين الطرفين في مختلف جبهات جنوب وغرب محافظة تعز.وتصدت القوات الحكومية لهجمات جديدة شنها الحوثيون في مناطق بني عمر وسامع وبني بكاري، إضافة إلى المناطق الحدودية مع محافظة لحج.وأكدت المصادر أن مقاتلات سعودية نفذت سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت تجمعات للحوثيين ومركبات عسكرية تابعة لهم.وفي وقت سابق من الجمعة، أكدت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية" وقوع 8 غارات جوية استهدفت جماعة الحوثيين في مديرية الوازعية بمحافظة تعز.