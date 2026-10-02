كيف ستُغرق روسيا أوكرانيا بالظلمة والبرد؟

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وبحسب صحيفة " تايمز"، تتضمن الخطة استخدام ما يصل إلى ألف صاروخ وطائرة مسيّرة وقنبلة لاستهداف محطات الكهرباء والطاقة الحرارية ومنشآت التدفئة.وتشير الوثيقة إلى أن قد تسعى إلى تعطيل النووية الثلاث العاملة، عبر ضرب ساحات المفاتيح الكهربائية التي تربطها بالشبكة، وهي منشآت تقع على مسافة قريبة من المفاعلات.كما تشمل الأهداف المحتملة محطات ضخ المياه ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي، ما يثير مخاوف أوكرانية من انقطاعات واسعة في ظل محدودية خطط الطوارئ المتاحة.وكان الأوكراني دينيس شميهال قد عرض الوثيقة على شركاء أوروبيين في ، واصفاً إياها بأنها خطة لضرب منظومة الطاقة عبر هجمات منهجية.وجاء الكشف بعد هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف محطة كبيرة للطاقة الحرارية ومنشآت أخرى، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن أحياء عدة في .ويرى مسؤولون أوكرانيون أن الضربة تمثل بداية حملة شتوية جديدة تهدف إلى كسر معنويات السكان وشل قدرات البلاد، في وقت تمتلك فيه مخزونات من الصواريخ البالستية والمسيّرات يصعب على الدفاعات الأوكرانية اعتراضها. (سكاي نيوز)