كيف ستُغرق روسيا أوكرانيا بالظلمة والبرد؟

عرضت أوكرانيا على شركائها الأوروبيين وثيقة قالت إنها تكشف خطة روسية لتنفيذ حملة واسعة ضد منشآت الطاقة والمياه خلال الشتاء، بهدف إغراق مدن كبرى في الظلام والبرد.
وبحسب صحيفة "نيويورك
تايمز"، تتضمن الخطة استخدام ما يصل إلى ألف صاروخ وطائرة مسيّرة وقنبلة لاستهداف محطات الكهرباء والطاقة الحرارية ومنشآت التدفئة.
وتشير الوثيقة إلى أن موسكو
قد تسعى إلى تعطيل المحطات
النووية الأوكرانية
الثلاث العاملة، عبر ضرب ساحات المفاتيح الكهربائية التي تربطها بالشبكة، وهي منشآت تقع على مسافة قريبة من المفاعلات.
كما تشمل الأهداف المحتملة محطات ضخ المياه ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي، ما يثير مخاوف أوكرانية من انقطاعات واسعة في ظل محدودية خطط الطوارئ المتاحة.
وكان وزير الطاقة
الأوكراني دينيس شميهال قد عرض الوثيقة على شركاء أوروبيين في باريس
، واصفاً إياها بأنها خطة لضرب منظومة الطاقة عبر هجمات منهجية.
وجاء الكشف بعد هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف محطة كبيرة للطاقة الحرارية ومنشآت أخرى، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن أحياء عدة في كييف
.
ويرى مسؤولون أوكرانيون أن الضربة تمثل بداية حملة شتوية جديدة تهدف إلى كسر معنويات السكان وشل قدرات البلاد، في وقت تمتلك فيه روسيا
مخزونات من الصواريخ البالستية والمسيّرات يصعب على الدفاعات الأوكرانية اعتراضها. (سكاي نيوز)