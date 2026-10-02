غارات روسية تستهدف جسراً في كييف وسفينة شحن وعدة مدن أوكرانية

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أعلن رئيس بلدية فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، عبر "تليغرام" ان استهدفت مجدداً الجنوبي في العاصمة .من جهتها، أعلنت ، في بيان الجمعة، أن القوات المسلحة استهدفت في العاصمة كييف جسراً، مخصصاً للسيارات والقطارات، يمر فوق نهر دنيبر، ويُستخدم في الإمداد اللوجستي للشحنات العسكرية لصالح التشكيلات العسكرية الأوكرانية في منطقة دونباس.وكانت سلطات كييف أعلنت، نقلًا عن الشرطة، إغلاق الجسر الجنوبي أمام المركبات في الاتجاهين بعد تعرضه لضربات بمسيّرات روسية. كما قُيدت الحركة على مسار واحد من جسر المترو من الضفة اليسرى إلى اليمنى، وأُغلقت حركة المركبات على جسر باتون من الضفة اليمنى إلى اليسرى.كما أعلنت الدفاع الروسية عن استهداف خلال الليلة الماضية سفينة شحن في ، كانت تقوم بنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية.وكذلك استهدفت القوات الروسية مجمعاً صناعياً وإنتاجياً في ميناء ، كان يُستخدم في فرز وتوزيع الشحنات العسكرية والوقود لصالح الجيش الأوكراني، وفقاً لما أعلنته الروسية.