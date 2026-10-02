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عربي-دولي

غارات روسية تستهدف جسراً في كييف وسفينة شحن وعدة مدن أوكرانية

Lebanon 24
02-10-2026 | 03:36
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غارات روسية تستهدف جسراً في كييف وسفينة شحن وعدة مدن أوكرانية
غارات روسية تستهدف جسراً في كييف وسفينة شحن وعدة مدن أوكرانية photos 0
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أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، عبر "تليغرام" ان الغارات الجوية الروسية استهدفت مجدداً الجسر الجنوبي في العاصمة الأوكرانية.
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من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الجمعة، أن القوات المسلحة استهدفت في العاصمة كييف جسراً، مخصصاً للسيارات والقطارات، يمر فوق نهر دنيبر، ويُستخدم في الإمداد اللوجستي للشحنات العسكرية لصالح التشكيلات العسكرية الأوكرانية في منطقة دونباس.

وكانت سلطات كييف أعلنت، نقلًا عن الشرطة، إغلاق الجسر الجنوبي أمام المركبات في الاتجاهين بعد تعرضه لضربات بمسيّرات روسية. كما قُيدت الحركة على مسار واحد من جسر المترو من الضفة اليسرى إلى اليمنى، وأُغلقت حركة المركبات على جسر باتون من الضفة اليمنى إلى اليسرى.

كما أعلنت الدفاع الروسية عن استهداف خلال الليلة الماضية سفينة شحن في البحر الأسود، كانت تقوم بنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية.

وكذلك استهدفت القوات الروسية مجمعاً صناعياً وإنتاجياً في ميناء إسماعيل، كان يُستخدم في فرز وتوزيع الشحنات العسكرية والوقود لصالح الجيش الأوكراني، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.




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