لتعزيز قدراتها العسكرية.. تايوان تتسلم أول طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-16"

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في إطار سعي لتعزيز قدراتها العسكرية بهدف ردع أي هجوم صيني محتمل، تسلمت تايوان اليوم الجمعة أول طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-16 في" أميركيتي الصنع.وأفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" بأن المقاتلتين حطّتا في قاعدة تابعة لسلاح الجو التايواني في تايتونغ على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وقد هددت باستخدام القوة للسيطرة عليها، كما تعارض مبيعات الأسلحة الأميركية للجزيرة.وهاتان الطائرتان جزء من صفقة بقيمة 8 مليارات دولار تشمل 66 طائرة من طراز "إف-16 في"، وهي صفقة تمت الموافقة عليها خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي وكان من المقرر تسليمها هذا العام.ويأتي وصول الطائرتين في وقت تترقب تايوان موافقة على صفقة أسلحة منفصلة تبلغ قيمتها 14 مليار دولار.(أ.ف.ب)