تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تقرير: من الكهرباء إلى البنزين... فاتورة جديدة تنتظر الأميركيين

Lebanon 24
02-10-2026 | 04:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تقرير: من الكهرباء إلى البنزين... فاتورة جديدة تنتظر الأميركيين
تقرير: من الكهرباء إلى البنزين... فاتورة جديدة تنتظر الأميركيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد تدفع الأسر الأميركية آلاف الدولارات الإضافية مقابل الكهرباء والوقود خلال السنوات المقبلة، نتيجة التغييرات التي أدخلتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على سياسات الطاقة والمناخ، وفق تحليل جديد لمركز أبحاث أميركي.
Advertisement


وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قد ترتفع نفقات الأسرة على الطاقة بمعدل تراكمي يبلغ 6500 دولار حتى عام 2040، وفق نماذج أعدها مركز "إنرجي إنوفيشن". ويقترب المبلغ من 9 آلاف دولار في أوريغون وميسيسيبي وداكوتا الجنوبية وفرجينيا ووايومنغ. 


ويربط المركز هذه الزيادة بوقف مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، ما قد يعزز الاعتماد على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، إلى جانب التراجع عن سياسات شجعت السيارات الأكثر كفاءة والأقل انبعاثاً، وهو ما يزيد الطلب على البنزين ويدفع الأسعار صعوداً.

وشمل التحليل تقليص الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة، والتراجع عن قواعد بيئية تتعلق بالمحطات وجودة الهواء، وتخفيف معايير كفاءة استهلاك الوقود، فضلاً عن إجراءات اتحادية أوقفت مشاريع للرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين.

وبحسب التقديرات، سترتفع النفقات السنوية على الطاقة في جميع الولايات الأميركية المتصلة جغرافياً، فيما قد تُسجل خسائر في الوظائف داخل 47 من أصل 48 ولاية، ويتراجع الناتج المحلي في 46 ولاية. ولم يشمل التحليل ألاسكا وهاواي لعدم توافر بيانات اتحادية أساسية عنهما.

كما توقع المركز أن تؤدي هذه السياسات إلى 37 ألف وفاة مبكرة إضافية مرتبطة بتلوث الهواء، وزيادة النفقات الصحية بمقدار 72 مليار دولار، فضلاً عن انبعاث أكثر من 9 مليارات طن إضافية من الكربون حتى عام 2040.

وسجلت أوريغون أعلى زيادة متوقعة، إذ قد تتحمل الأسرة فيها 9300 دولار إضافية بين عامي 2026 و2040، بينها زيادة سنوية تبلغ 840 دولاراً بحلول 2035 و1200 دولار في 2040.

في المقابل، رفض البيت الأبيض نتائج التحليل، مؤكداً أن خفض أسعار الكهرباء يمثل أولوية للإدارة. وقالت المتحدثة تايلور روجرز إن ترامب يعمل على توسيع إنتاج مصادر طاقة "موثوقة"، مثل الفحم والغاز الطبيعي، واتهمت المركز بالانحياز إلى الديمقراطيين.

وردّ المركز بأنه يتعاون مع صانعي السياسات الراغبين في خفض الانبعاثات والفواتير بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي، مشيراً إلى أن ولايات يقودها جمهوريون استخدمت أدواته التحليلية سابقاً.

وتظهر البيانات الرسمية أن متوسط سعر الكهرباء للمنازل ارتفع من نحو 12.6 سنتاً لكل كيلوواط/ساعة في كانون الثاني 2021 إلى قرابة 16 سنتاً في كانون الثاني 2025، ثم إلى 18.31 سنتاً في تموز 2026.
مواضيع ذات صلة
فاتورة جديدة تنتظر اللبنانيين.. رسمٌ سيُدفع!
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 12:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب عدنان طرابلسي: مشكلة الكهرباء ليست جديدة والمواطن اللبناني تحمل أعباء كبيرة ويدفع فاتورتين
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 12:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تحقيق بشأن فواتير الكهرباء.. تفاوت لافت
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 12:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: هذا ما ينتظر جنوب لبنان بعد انسحاب "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 12:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الديمقراطيين

دارة الرئيس

الديمقراطي

ديمقراطي

المحطات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-10-02
Lebanon24
05:15 | 2026-10-02
Lebanon24
04:52 | 2026-10-02
Lebanon24
04:42 | 2026-10-02
Lebanon24
04:07 | 2026-10-02
Lebanon24
03:36 | 2026-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24