توقيف مهندس أميركي بتهمة محاولة دعم الحوثي

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وأعلنت الوزارة، الخميس 1 تشرين الأول، توقيف أشتون حامد إلابودي، البالغ 51 عاما، من مدينة ريتشلاند بولاية ، بتهمة محاولة تقديم دعم مادي أو موارد للحوثيين، المصنفين أميركيا منظمة إرهابية أجنبية. ألقت السلطات الأميركية القبض على مهندس كهرباء يعمل بوزارة الطاقة، بتهمة محاولة مساعدة الحوثيين على تطوير قدراتهم في الاتصالات، في قضية تشمل رحلة إلى اليمن وشراء مواد تستخدم في تصنيع متفجرات وطائرات مسيّرة، وفق الأميركية.وأعلنت الوزارة، الخميس 1 تشرين الأول، توقيف أشتون حامد إلابودي، البالغ 51 عاما، من مدينة ريتشلاند بولاية ، بتهمة محاولة تقديم دعم مادي أو موارد للحوثيين، المصنفين أميركيا منظمة إرهابية أجنبية.

ومن المقرر أن يمثل للمرة الأولى أمام قاض اتحادي الجمعة 2 تشرين الأول، فيما يواجه عقوبة قصوى تبلغ 20 عاما في حال إدانته.

وبحسب بيان الوزارة، سافر إلابودي في أيلول 2025 إلى مستخدما جواز سفر رسميا سبق أن حصل عليه خلال عمله في سلاح المهندسين بالجيش الأميركي، ثم استخدمه لعبور الحدود إلى اليمن، بهدف الوصول إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وعند عودته إلى ، قال لضباط وحماية الحدود إنه كان في مهمة حكومية رسمية. لكن مشرفه في أفاد بأنه لم يكن مكلفا بأي سفر رسمي إلى المنطقة.



ونقلت أسوشيتد برس عن وثائق التحقيق أنه ادعى المشاركة في مهمة لفحص منظومات دفاع صاروخي، بينما قال مشرفه إنه لا يعلم بوجود برنامج فحص كلف به الموظف. كما سجل المحققون له حديثا عن دخوله اليمن والخروج منه عن طريق التهريب، ومحاولته الوصول إلى صنعاء لإقامة اتصالات على مستوى حكومي، لكنه لم يتمكن من بلوغ العاصمة، وفق الوثائق.

وخلال التحقيق، تواصل إلابودي مع مصدر سري تابع لمكتب التحقيقات ، ادعى العمل لحساب ضابط حوثي لشراء معدات ترسل إلى اليمن، لاستخدامها في مركز اتصالات متنقل.



وتقول السلطات إن المهندس قدم مشورة ومساعدة استنادا إلى خبرته، شملت اختبار مولدات تعمل بالطاقة الشمسية ومعدات اتصالات وتعديلها. كما تتهمه بتقديم مخططات ورسومات توضح كيفية ربط أنظمة الطاقة والاتصالات وتشغيلها، وإجراء أبحاث وتقديم إرشادات بشأن معدات إضافية لتحسين قدرات الجماعة. (سكاي نيوز عربية)