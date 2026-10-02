الخطوط الجزائرية تعود إلى الأجواء الليبية بعد عقد من الغياب

تستعد الخطوط الجوية الجزائرية لاستئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة اعتباراً من 28 تشرين الأول 2026، بعد توقف دام نحو 10 سنوات بسبب الظروف الأمنية السابقة.

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وستنطلق الرحلات الجديدة بواقع مرتين أسبوعياً (يومي الأربعاء والجمعة)، لتربط بين مطار هواري في العاصمة ومطار معيتيقة الدولي في طرابلس باستخدام طائرات من طراز بوينغ 737-800.



وتأتي هذه الخطوة بناءً على اتفاقية نقل جوي وقعت بين البلدين في أبريل الماضي، والتي تسمح برفع عدد الرحلات مستقبلاً إلى 14 رحلة أسبوعياً لكل جانب.



ولا تقتصر أهمية هذا الخط على الربط المباشر بين البلدين فحسب، بل يمنح المسافرين خيارات ترانزيت إضافية للسفر عبر شبكة مطار الجزائر الدولي نحو وجهات دولية متعددة في إفريقيا، ، وأوروبا.



ووفقاً لنظام الحجوزات، تبدأ أسعار التذاكر للذهاب والإياب من نحو 396 دولاراً، وهي قابلة للتغيير بحسب تواريخ السفر وفئات الحجز. لمزيد من التفاصيل أو لإجراء الحجوزات، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للخطوط الجوية الجزائرية. (روسيا اليوم)