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عربي-دولي

تحذير من "الصحة العالمية" يتعلّق بغزة: هناك شحّ بالادوية

Lebanon 24
02-10-2026 | 08:35
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تحذير من الصحة العالمية يتعلّق بغزة: هناك شحّ بالادوية
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حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار الشح بالأدوية والمعدات الطبية في قطاع غزة، مؤكدة أن أيا من مستشفيات القطاع لا يعمل بكامل طاقته رغم استمرار وقف النار وتدفق المساعدات.
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وقالت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية رينهيلده فان دي فيردت، إن شحنات الإمدادات الطبية المخصصة لغزة تنتظر في المتوسط 74 يوما للحصول على موافقات إسرائيلية، مشددة على أن هذا التأخير يفاقم تدهور الخدمات الصحية ويعرض حياة المرضى للخطر.

وأضافت أن الأدوية تحظى بمعدل موافقة يقترب من 87%، لكن المعدات الطبية، بما في ذلك أجهزة الأشعة والتعقيم وقطع غيار أجهزة التصوير المقطعي، تُرفض بصورة متكررة ومن دون تقديم تبريرات في كثير من الحالات. وأشارت إلى أن أكثر من 40% من أجهزة التشخيص الحيوية لا تزال عالقة على المعابر منذ ستة أشهر.

ودعت المنظمة إلى إدخال منتظم وكافٍ و"دون عوائق" للأدوية والمعدات الصحية عبر معابر متعددة، مع تبسيط إجراءات الموافقات، معتبرة أن تقييم المساعدات بعدد الشاحنات أو الأطنان وحده لا يعكس مدى وصول الاحتياجات الطبية ذات الأولوية إلى المناطق والسكان الأكثر احتياجا. (روسيا اليوم)
 
 
 
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