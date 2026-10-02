أوكرانيا تواصل استهداف منشآت الطاقة الروسية

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أعلنت ، استهداف عدد من منشآت الطاقة الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما شنت ضربات جوية على ، وأكدت عزمها قطع إمدادات الأسلحة والوقود عن الجيش الأوكراني عبر .وأسهمت الضربات المتبادلة على منشآت الطاقة في الحرب الروسية ، إلى جانب الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز، في ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ما دفع إلى مطالبة كييف بوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية.الأوكراني ، إن أوكرانيا استهدفت منشآت نفطية في منطقتي سامارا وفولجوجراد الروسيتين.كما ذكر الجيش الأوكراني، في منشور منفصل، أن مصفاة تابعة لشركة "لوك أويل" في مدينة فولجوجراد، إلى جانب محطة لشحن في منطقة سامارا، تعرضتا للقصف، مضيفاً أن النيران اندلعت في المنشأتين.وفي كييف، أغلقت السلطات جسرين فوق نهر دنيبرو يربطان جانبي العاصمة الأوكرانية، بعد غارات روسية أودت بحياة شخص، بحسب وكالة " ".وذكر ، أن تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إن "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نوقف تماماً الإمدادات البحرية إلى أوكرانيا من المعدات العسكرية والذخيرة والوقود للجيش الأوكراني وما شابه ذلك، وهي إجراءات جارية حالياً وستستمر".ورفضت روسيا مراراً فكرة هدنة محدودة في البحر الأسود، حيث صعّد الطرفان منذ يوليو هجماتهما على السفن والموانئ ومحطات الطاقة.