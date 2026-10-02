فؤاد حسين: استئناف الرحلات إلى إيران يدعم الشراكة مع واشنطن

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فؤاد حسين استئناف الرحلات الجوية إلى ، بعد موافقة وزارة الخزانة الأميركية على استثناء الرحلات المرتبطة بزيارة الأماكن المقدسة من .وأوضح حسين أنه بحث خلال لقائه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في العلاقات العراقية-الأميركية والتطورات الاقتصادية والأمنية في المنطقة، إضافة إلى العقوبات المفروضة على إيران وانعكاساتها المحتملة على ، ولا سيما مطار النجف.وأشار إلى أن بيسنت تفهّم المطلب العراقي ووافق على استثناء الرحلات المتجهة إلى الأماكن المقدسة من العقوبات.وأكد حسين الحكومة بحصر السلاح وقراري الحرب والسلام بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، معرباً عن تقدير بلاده للدعم الذي قدمته والتحالف الدولي إلى القوات العراقية في مواجهة تنظيم "داعش".واعتبر أن استئناف الرحلات وتسهيل وصول الزائرين إلى الأماكن المقدسة يعكسان قيماً مشتركة من التسامح والاحترام، ويسهمان في بناء شراكة عراقية-أميركية تقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة.:::