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عربي-دولي

فؤاد حسين: استئناف الرحلات إلى إيران يدعم الشراكة مع واشنطن

Lebanon 24
02-10-2026 | 15:38
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فؤاد حسين: استئناف الرحلات إلى إيران يدعم الشراكة مع واشنطن
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أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استئناف الرحلات الجوية إلى إيران، بعد موافقة وزارة الخزانة الأميركية على استثناء الرحلات المرتبطة بزيارة الأماكن المقدسة من العقوبات.
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وأوضح حسين أنه بحث خلال لقائه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في واشنطن العلاقات العراقية-الأميركية والتطورات الاقتصادية والأمنية في المنطقة، إضافة إلى العقوبات المفروضة على إيران وانعكاساتها المحتملة على العراق، ولا سيما مطار النجف.

وأشار إلى أن بيسنت تفهّم المطلب العراقي ووافق على استثناء الرحلات المتجهة إلى الأماكن المقدسة من العقوبات.

وأكد حسين التزام الحكومة العراقية بحصر السلاح وقراري الحرب والسلام بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، معرباً عن تقدير بلاده للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة والتحالف الدولي إلى القوات العراقية في مواجهة تنظيم "داعش".

واعتبر أن استئناف الرحلات وتسهيل وصول الزائرين إلى الأماكن المقدسة يعكسان قيماً مشتركة من التسامح والاحترام، ويسهمان في بناء شراكة عراقية-أميركية تقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة.
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