باكستان: حلف مكة يبحث هجمات الحوثيين الأسبوع المقبل

أكد وزير الخارجية
الباكستاني محمد إسحاق دار، أن لجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لـ«اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين بلاده والسعودية وتركيا، ستعقد اجتماعاً طارئاً في الرياض، الأسبوع المقبل، لبحث هجمات جماعة الحوثي على المملكة
.
وأضاف إسحاق دار، أن اللجنة ستحدد الخطوات التالية خلال الاجتماع، مُتحدِّثاً عن رغبة أكثر من 6 دول في الانضمام إلى «حلف مكة»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ومن جانبه، قال الجيش الباكستاني في بيان نقلته الوكالة، الجمعة، إن كبار قادته ندَّدوا بشدة بهجمات الحوثيين على السعودية
، وعبَّروا عن تضامنهم مع المملكة والتزامهم بأمن المقدسات الإسلامية.
يُشار إلى أن «اتفاقية مكة» التي وقَّعها ولي العهد
السعودي الأمير محمد بن
سلمان والرئيس التركي
رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في 7 آب الماضي، تضمنت اعتبار أي اعتداء على أحد أطرافها استهدافاً لها جميعها.