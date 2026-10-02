باكستان: حلف مكة يبحث هجمات الحوثيين الأسبوع المقبل

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أكد الباكستاني محمد إسحاق دار، أن لجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لـ«اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين بلاده والسعودية وتركيا، ستعقد اجتماعاً طارئاً في الرياض، الأسبوع المقبل، لبحث ⁠هجمات جماعة الحوثي ‌على .وأضاف إسحاق دار، أن اللجنة ستحدد ‌الخطوات التالية ‌خلال الاجتماع، مُتحدِّثاً عن رغبة أكثر من 6 دول في الانضمام إلى «حلف مكة»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.ومن جانبه، قال الجيش الباكستاني في بيان نقلته الوكالة، الجمعة، إن كبار قادته ندَّدوا بشدة بهجمات الحوثيين على ، وعبَّروا عن تضامنهم مع المملكة والتزامهم بأمن المقدسات الإسلامية.يُشار إلى أن «اتفاقية مكة» التي وقَّعها ولي السعودي الأمير سلمان والرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في 7 آب الماضي، تضمنت اعتبار أي اعتداء على أحد أطرافها استهدافاً لها جميعها.