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عربي-دولي

الدفاع البريطانية ترجّح وقوف إيران وراء استهداف "فيرفورد"

Lebanon 24
02-10-2026 | 15:21
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الدفاع البريطانية ترجّح وقوف إيران وراء استهداف فيرفورد
الدفاع البريطانية ترجّح وقوف إيران وراء استهداف فيرفورد photos 0
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رجّح وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنغ، أن تكون إيران مسؤولة عن محاولة فاشلة لاستهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية، التي تستخدمها الولايات المتحدة.
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وأتى تصريح ستريتنغ بعدما أعلنت الشرطة، الخميس، اعتقال شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، في إطار القضية.

وقال ستريتنغ خلال مقابلة مع "بلومبرغ" في أيسلندا: "نبحث مع الشرطة وأجهزة الأمن لدينا في مجموعة من الخيوط والاحتمالات، لكن كما قال رئيس وزرائنا، من المرجح أن تكون إيران مسؤولة". لكن الوزير شدد على أن بلاده لم تنسب الهجوم رسميا إلى إيران بعد.

ووصف ما جرى في محيط قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، مساء الأحد، بأنه "حادث بالغ الخطورة".

ولم تعثر الشرطة على أي متفجرات، لكنها ضبطت كمية من الوقود في موقع الحادث.

وأُفرج عن الرجال الخمسة لاحقا بكفالة، في قرار أثار انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتستخدم الولايات المتحدة القاعدة الجوية لشن ضربات على إيران.
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