الدفاع البريطانية ترجّح وقوف إيران وراء استهداف "فيرفورد"

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رجّح ويس ستريتنغ، أن تكون مسؤولة عن محاولة فاشلة لاستهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية، التي تستخدمها .وأتى تصريح ستريتنغ بعدما أعلنت الشرطة، الخميس، اعتقال شخص يحمل الجنسيتين والإيرانية، في إطار القضية.وقال ستريتنغ خلال مقابلة مع "بلومبرغ" في أيسلندا: "نبحث مع الشرطة وأجهزة الأمن لدينا في مجموعة من الخيوط والاحتمالات، لكن كما قال رئيس وزرائنا، من المرجح أن تكون إيران مسؤولة". لكن الوزير شدد على أن بلاده لم تنسب الهجوم رسميا إلى إيران بعد.ووصف ما جرى في محيط قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، مساء الأحد، بأنه "حادث بالغ الخطورة".ولم تعثر الشرطة على أي متفجرات، لكنها ضبطت كمية من الوقود في موقع الحادث.وأُفرج عن الرجال الخمسة لاحقا بكفالة، في قرار أثار انتقادات من الرئيس الأميركي .وتستخدم الولايات المتحدة الجوية لشن ضربات على إيران.