أوكرانيا تستهدف منشآت نفطية روسية رئيسية

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أعلنت أنها استهدفت إحدى أكبر مصافي في ومركزاً رئيسياً في شبكة خطوط أنابيب الخام، في تصعيد لحملتها ضد البنية التحتية للطاقة الروسية، وفق " ".وأفادت بأن طائرات مسيّرة استهدفت، في خلال الليل، مصفاة فولجوجراد التابعة لشركة "لوك أويل"، ومجمعاً رئيسياً لضخ النفط في منطقة سامارا.وأضافت، في منشور عبر "تليجرام"، أن حرائق اندلعت في الموقعين، فيما لا يزال حجم الأضرار قيد التقييم.وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة فولجوجراد نحو 300 ألف برميل من الخام يومياً. كما تعد محطة الضخ في سامارا جزءاً رئيسياً من شبكة النفط الروسية، إذ تغذي مصافي محلية وخطوط تصدير رئيسية باتجاه الأسود والبلطيق، إضافة إلى خط أنابيب "دروجبا"، وفق "بلومبرغ".وتأتي الهجمات ضمن حملة أوكرانية متصاعدة على منشآت ، ولا سيما المصافي، بالتوازي مع استمرار الضربات الروسية على البنية التحتية الحيوية والموانئ والسفن في . وألحقت الضربات الأوكرانية أضراراً بقطاع التكرير الروسي، في وقت فرضت فيه قيوداً على صادرات الوقود وسط استمرار التهديدات التي تواجه المصافي.