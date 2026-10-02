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عربي-دولي

أوكرانيا تستهدف منشآت نفطية روسية رئيسية

Lebanon 24
02-10-2026 | 15:57
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أوكرانيا تستهدف منشآت نفطية روسية رئيسية
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أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا ومركزاً رئيسياً في شبكة خطوط أنابيب الخام، في تصعيد لحملتها ضد البنية التحتية للطاقة الروسية، وفق "بلومبرغ".
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وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن طائرات مسيّرة استهدفت، في خلال الليل، مصفاة فولجوجراد التابعة لشركة "لوك أويل"، ومجمعاً رئيسياً لضخ النفط في منطقة سامارا.

وأضافت، في منشور عبر "تليجرام"، أن حرائق اندلعت في الموقعين، فيما لا يزال حجم الأضرار قيد التقييم.

وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة فولجوجراد نحو 300 ألف برميل من الخام يومياً. كما تعد محطة الضخ في سامارا جزءاً رئيسياً من شبكة النفط الروسية، إذ تغذي مصافي محلية وخطوط تصدير رئيسية باتجاه البحرين الأسود والبلطيق، إضافة إلى خط أنابيب "دروجبا"، وفق "بلومبرغ".

وتأتي الهجمات ضمن حملة أوكرانية متصاعدة على منشآت الطاقة الروسية، ولا سيما المصافي، بالتوازي مع استمرار الضربات الروسية على البنية التحتية الحيوية والموانئ والسفن في البحر الأسود. وألحقت الضربات الأوكرانية أضراراً بقطاع التكرير الروسي، في وقت فرضت فيه موسكو قيوداً على صادرات الوقود وسط استمرار التهديدات التي تواجه المصافي.
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