إيران في وضع صعب.. ترامب: الحرب ستنتهي قريباً

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قال الرئيس الأميركي إن "ليست في حال جيدة" وتواجه وضعاً صعباً، متوقعاً أن تنتهي مسألة الحرب مع قريباً، وأن يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار إلى مستويات ما قبل الحرب وربما إلى ما دونها.وفي ما يتعلق بأسواق الطاقة، أكد أن تمتلك كميات كبيرة من الديزل ومستعدة لتقديم مساهمة كبيرة للسوق العالمية، مشيراً إلى أن ستساهم بدورها في دعم الإمدادات.وأضاف أن بلاده تتمتع بعلاقة "جيدة جداً" مع أوروبا، لافتاً إلى استعداد للمساهمة بما لديها من كميات من الديزل، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة ضغوطاً مرتبطة بالحرب مع إيران.وربط ترامب بين انتهاء الحرب وتراجع أسعار النفط، قائلاً إن ملف إيران "سينتهي قريباً"، ما سيتيح، بحسب تقديره، عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب وربما انخفاضها أكثر.