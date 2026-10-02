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عربي-دولي

إيران في وضع صعب.. ترامب: الحرب ستنتهي قريباً

Lebanon 24
02-10-2026 | 16:07
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إيران في وضع صعب.. ترامب: الحرب ستنتهي قريباً
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران "ليست في حال جيدة" وتواجه وضعاً صعباً، متوقعاً أن تنتهي مسألة الحرب مع طهران قريباً، وأن يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب وربما إلى ما دونها.
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وفي ما يتعلق بأسواق الطاقة، أكد ترامب أن أوروبا تمتلك كميات كبيرة من الديزل ومستعدة لتقديم مساهمة كبيرة للسوق العالمية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستساهم بدورها في دعم الإمدادات.

وأضاف أن بلاده تتمتع بعلاقة "جيدة جداً" مع أوروبا، لافتاً إلى استعداد الدول الأوروبية للمساهمة بما لديها من كميات من الديزل، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة ضغوطاً مرتبطة بالحرب مع إيران.

وربط ترامب بين انتهاء الحرب وتراجع أسعار النفط، قائلاً إن ملف إيران "سينتهي قريباً"، ما سيتيح، بحسب تقديره، عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب وربما انخفاضها أكثر.
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