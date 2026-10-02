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عربي-دولي

بعد حادثة "فلاي دبي"...أول رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب

Lebanon 24
02-10-2026 | 16:43
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بعد حادثة فلاي دبي...أول رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب
بعد حادثة فلاي دبي...أول رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب photos 0
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أقلعت طائرة إسرائيلية مساء الجمعة من مطار دبي الدولي باتجاه مطار تل أبيب، بحسب ما أظهر موقع مطارات دبي، في أول رحلة من نوعها بعد واقعة طائرة "فلاي دبي".
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وغادرت الرحلة رقم IZ604 التابعة لشركة "أركيا" للطيران المنخفض الكلفة المطار وفق الموقع، في ظل تعليق "فلاي دبي" رحلاتها مؤقتاً إلى إسرائيل إلى حين استكمال التحقيق في اعتداء وقع على متن إحدى طائراتها التي كانت متجهة الأربعاء إلى تل أبيب وهبطت اضطراريا بالسعودية.

كانت شركة "فلاي دبي" الإماراتية قد علّقت رحلاتها إلى تل أبيب بناءً على طلب السلطات عقب حادث وقع على متن طائرة هبطت اضطرارياً في السعودية، بحسب بيان صادر عن الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه بناءً على طلب السلطات، "علّقنا مؤقتاً رحلاتنا إلى تل أبيب حتى إشعار آخر. وتعمل فرقنا على مدار الساعة لدعم المسافرين الذين تعطلت خطط سفرهم ومساعدتهم على الوصول إلى وجهاتهم النهائية".

وأكد الغيث سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 172 شخصاً على متن الرحلة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب في 30 أيلول.
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