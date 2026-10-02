بعد حادثة "فلاي دبي"...أول رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب

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أقلعت طائرة إسرائيلية مساء الجمعة من باتجاه مطار ، بحسب ما أظهر موقع مطارات دبي، في أول رحلة من نوعها بعد واقعة طائرة "فلاي دبي".وغادرت الرحلة رقم IZ604 التابعة لشركة "أركيا" للطيران المنخفض الكلفة وفق الموقع، في ظل تعليق "فلاي دبي" رحلاتها مؤقتاً إلى إلى حين استكمال التحقيق في اعتداء وقع على متن إحدى طائراتها التي كانت متجهة الأربعاء إلى تل أبيب وهبطت اضطراريا بالسعودية.كانت شركة "فلاي دبي" قد علّقت رحلاتها إلى تل أبيب بناءً على طلب السلطات عقب حادث وقع على متن طائرة هبطت اضطرارياً في ، بحسب بيان صادر عن الرئيس التنفيذي للشركة غيث .وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه بناءً على طلب السلطات، "علّقنا مؤقتاً رحلاتنا إلى تل أبيب حتى إشعار آخر. وتعمل فرقنا على مدار الساعة لدعم المسافرين الذين تعطلت خطط سفرهم ومساعدتهم على الوصول إلى وجهاتهم النهائية".وأكد الغيث سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 172 شخصاً على متن الرحلة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب في 30 أيلول.