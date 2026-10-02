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عربي-دولي

مهندس حكومي متهم بدعم الحوثيين...ماذا كشفت التحقيقات؟

Lebanon 24
02-10-2026 | 16:56
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مهندس حكومي متهم بدعم الحوثيين...ماذا كشفت التحقيقات؟
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اعتقلت السلطات الأميركية شخصا يعمل مهندسًا كهربائيًا في وزارة الطاقة، للاشتباه في تقديمه الدعم للحوثيين في اليمن.
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ووفق بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، اعتُقل أشتون حامد العبودي، البالغ من العمر 51 عامًا، والمقيم في ولاية واشنطن.

وأشار البيان إلى أن العبودي، الذي يعمل مهندسًا كهربائيًا في وزارة الطاقة الأميركية، من المقرر أن يمثل أمام القاضي اليوم.

وأضاف البيان أن العبودي اشترى مواد تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة اليدوية والطائرات المسيّرة، بهدف تقديم الدعم للحوثيين في اليمن، كما سافر إلى اليمن مرات عدة.

وأوضحت الوزارة أن العبودي سافر إلى سلطنة عُمان باستخدام جواز سفر حصل عليه أثناء عمله في فيلق المهندسين بالجيش الأميركي، ومن هناك انتقل إلى اليمن.

وفي حال إدانته، قد يواجه العبودي عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا.
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