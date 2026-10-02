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عربي-دولي

بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا جديدا قبالة ساحلها الشرقي

Lebanon 24
02-10-2026 | 23:22
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بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا جديدا قبالة ساحلها الشرقي
بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا جديدا قبالة ساحلها الشرقي photos 0
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قامت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، في أحدث تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ هذا العام، وفق ما أعلنت كوريا الجنوبية واليابان.
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ولفتت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إلى ان الصاروخ أطلق من منطقة وونسان نحو الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وحلق لمسافة تزيد على 700 كيلومتر.

وأضافت أن السلطات العسكرية في سول وواشنطن تعمل على تحليل بيانات عملية الإطلاق للوقوف على تفاصيلها.

من جهتها، قالت قوات خفر السواحل اليابانية، نقلا عن وزارة الدفاع، إن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية يرجح أن يكون صاروخا باليستيا، مشيرة إلى أنه سقط على ما يبدو، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن موقع سقوطه.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي تعزيز عمليات المراقبة تحسبا لعمليات إطلاق إضافية، مؤكدا استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة واليابان.

كما عقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا لتقييم الوضع عقب إطلاق الصاروخ.

وجاء إطلاق الصاروخ بعد يوم من رفض كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مطالبة سول بالاعتذار عن حادث قالت كوريا الجنوبية إن ألغاما كورية شمالية تسببت فيه بإصابة جنديين من قواتها بجروح خطيرة داخل المنطقة المنزوعة السلاح.
 
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