باب المندب في قلب المعركة.. أيام تفصل عن هجوم واسع

تخطط وقوات الحكومة لشن هجوم مضاد واسع ضد الحوثيين خلال الأيام المقبلة، بهدف إبعادهم عن مناطق على ساحل البحر الأحمر تتحكم في الوصول إلى مضيق باب المندب، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين.وقال مسؤولان أميركيان للموقع إن العملية المرتقبة ستشارك فيها قوات برية موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بدعم جوي .

وبحسب "أكسيوس"، رفضت ، للمرة الثانية خلال الأسابيع الأخيرة، طلبا سعوديا للمشاركة في العملية عبر تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف للحوثيين، إلا أن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن الموقف قد يتغير إذا واجه الهجوم صعوبات.خطط أُعدت منذ أسابيعونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن السعودية تعمل على التخطيط للعملية منذ أسابيع، وإن القيادة السعودية وافقت على الخطط قبل أيام.وأضاف أن السعودي الأمير خالد بن سلمان أطلع نظيره الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، على تفاصيل العملية المرتقبة، وطلب مجددا تنفيذ ضربات جوية أميركية ضد أهداف للحوثيين.لكن مسؤولا أميركيا أكد أن "لن تتخذ إجراء عسكريا في الوقت الحالي".ووفقا للموقع، كان الرئيس الأميركي قريبا، الأسبوع الماضي، من إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين بناء على طلب من ولي السعودي ، قبل أن يقرر التريث.