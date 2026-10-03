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عربي-دولي

باب المندب في قلب المعركة.. أيام تفصل عن هجوم واسع

Lebanon 24
03-10-2026 | 00:44
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تخطط السعودية وقوات الحكومة اليمنية لشن هجوم مضاد واسع ضد الحوثيين خلال الأيام المقبلة، بهدف إبعادهم عن مناطق على ساحل البحر الأحمر تتحكم في الوصول إلى مضيق باب المندب، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين.
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وقال مسؤولان أميركيان للموقع إن العملية المرتقبة ستشارك فيها قوات برية موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بدعم جوي سعودي.
وبحسب "أكسيوس"، رفضت الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال الأسابيع الأخيرة، طلبا سعوديا للمشاركة في العملية عبر تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف للحوثيين، إلا أن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن الموقف قد يتغير إذا واجه الهجوم صعوبات.

خطط أُعدت منذ أسابيع

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن السعودية تعمل على التخطيط للعملية منذ أسابيع، وإن القيادة السعودية وافقت على الخطط قبل أيام.

وأضاف أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أطلع نظيره الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، على تفاصيل العملية المرتقبة، وطلب مجددا تنفيذ ضربات جوية أميركية ضد أهداف للحوثيين.

لكن مسؤولا أميركيا أكد أن واشنطن "لن تتخذ إجراء عسكريا في الوقت الحالي".

ووفقا للموقع، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبا، الأسبوع الماضي، من إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يقرر التريث.
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