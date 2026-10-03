في كامب دايفيد.. اجتماع سري لكبار مستشاري ترامب لبحث إيران واليمن

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كشف موقع أكسيوس أمس الجمعة بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأميركي عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع والصراع بين والحوثيين في اليمن.ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن جيه. دي فانس ترأس هذا الاجتماع.وأشار التقرير إلى أن إدارة لم هذا الاجتماع غير المعتاد على الإطلاق.وكانت آخر مرة عُقد فيها اجتماع مماثل في حزيران 2025، أي قبل أيام فقط من شن حرباً ضد إيران.ومن بين المشاركين الآخرين بحسب التقرير: ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ومبعوث ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.وقال أحد المسؤولين في إشارة إلى الأزمة في : "لقد اتُخذت قرارات أو جرت على الأقل مناقشات معمقة".وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.