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عربي-دولي

في كامب دايفيد.. اجتماع سري لكبار مستشاري ترامب لبحث إيران واليمن

Lebanon 24
03-10-2026 | 00:51
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في كامب دايفيد.. اجتماع سري لكبار مستشاري ترامب لبحث إيران واليمن
في كامب دايفيد.. اجتماع سري لكبار مستشاري ترامب لبحث إيران واليمن photos 0
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كشف موقع أكسيوس أمس الجمعة بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن.
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ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس جيه. دي فانس ترأس هذا الاجتماع.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ترامب لم تعلن عن هذا الاجتماع غير المعتاد على الإطلاق.

وكانت آخر مرة عُقد فيها اجتماع مماثل في حزيران 2025، أي قبل أيام فقط من شن إسرائيل حرباً ضد إيران.

ومن بين المشاركين الآخرين بحسب التقرير: وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

وقال أحد المسؤولين في إشارة إلى الأزمة في الشرق الأوسط: "لقد اتُخذت قرارات أو جرت على الأقل مناقشات معمقة".

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.
 
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