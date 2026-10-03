من بينهم طفلة رضيعة.. سيارة تقتحم حشدا في أستراليا ووقوع إصابات حرجة

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في حادثة مروعة، أصيب عدد من الأشخاص، اليوم السبت، بعدما صدمت سيارة حشدًا من مشجعي الرجبي شمال سيدني في ، فيما أشارت تقارير محلية إلى وجود طفلة رضيعة ورجل في حالة حرجة.وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" ووسائل إعلام محلية أن الحادث وقع وسط تجمع كبير للمشجعين، بينما هرعت فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع وأغلقت السلطات الطريق في الاتجاهين.وأفادت تقارير أولية بإصابة 9 أشخاص، بينهم رضيعة ورجل وصفت حالتهما بالحرجة، إلا أن الشرطة لم تؤكد حتى الآن العدد النهائي للمصابين أو طبيعة إصاباتهم.وقال عمدة غافين موريس إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سائق السيارة كان من مشجعي الفريق وفقد السيطرة على مركبته، مؤكدًا عدم وجود مؤشرات أولية على ارتباط الحادث بعمل إرهابي.ودفعت أجهزة الطوارئ بـ10 سيارات إسعاف و3 طائرات إسعاف إلى الموقع للتعامل مع المصابين، فيما أغلقت الشرطة الطريق أمام حركة المرور في الاتجاهين وجرى تغيير مسار حافلة الفريق.وتواصل السلطات التحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسباب فقدان السائق السيطرة على السيارة.