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عربي-دولي

هذا آخر ما كشفته التحقيقات بشأن رحلة "فلاي دبي"

Lebanon 24
03-10-2026 | 02:27
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أوضح النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، اليوم السبت، أن التحقيقات في واقعة رحلة "فلاي دبي" رقم (FZ1073) كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية.
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وأوضح أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما "فأس الطوارئ" وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.

وأكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق، أمر الشامسي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة "فلاي دبي"، التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، الأربعاء، وأدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام بمطار تبوك في السعودية.

ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته شركة "فلاي دبي" بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.

وباشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.
 
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العامة للطيران المدني

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