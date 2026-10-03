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عربي-دولي

تأثر بأفكار مُتطرفة.. نشر أول صورة لمساعد الطيار في "فلاي دبي" بعد السيطرة عليه

Lebanon 24
03-10-2026 | 03:49
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تأثر بأفكار مُتطرفة.. نشر أول صورة لمساعد الطيار في فلاي دبي بعد السيطرة عليه
تأثر بأفكار مُتطرفة.. نشر أول صورة لمساعد الطيار في فلاي دبي بعد السيطرة عليه photos 0
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نشرت وكالة "رويترز" صوراً لمساعد الطيار المرتبط بحادثة "فلاي دبي" عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة.

وكان مصدر مطلع أفاد بأن مساعد الطيار في فلاي دبي، الذي نفذ هجوماً خلال رحلة متجهة من دبي إلى تل أبيب، تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقاً في سوريا.
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وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عُمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكاراً متطرفة.

وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العُماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات.

ونجت رحلة فلاي دبي رقم FZ1073 من كارثة يوم الأربعاء الماضي بعدما سيطر الركاب وأفراد الطاقم على مساعد الطيار الذي طعن قائد الطائرة، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إنه محاولة واضحة لإسقاط الطائرة التي كانت تقل 174 راكباً وأفراد الطاقم.

وهبط طيار احتياطي من فلاي دبي كان مسافراً على متن الرحلة بالطائرة في مطار تبوك بشمال غرب السعودية، حيث احتجزت سلطات المملكة مساعد الطيار.

ونُقل مساعد الطيار الخميس إلى الإمارات، تمهيداً لاستجوابه. وذكرت وكالة أنباء الإمارات، الخميس، أن سلطات الدولة الخليجية فتحت تحقيقاً لتحديد ملابسات الواقعة ودوافعها وما إذا كانت مرتبطة "بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها".

وكان معظم الركاب على متن الطائرة من الإسرائيليين.(العربية)
 
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